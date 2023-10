Tra gli artisti più innovativi del secolo scorso, Marcel Duchamp viene presentato a Venezia nella sua prima personale alla Collezione Peggy Guggenheim. Nonostante il suo saldo legame con la Collezione, in quanto amico storico e mentore della mecenate americana, è la prima volta che il museo veneziano lo celebra con una mostra. Aperta al pubblico dal 14 ottobre 2023 al 18 marzo 2024, Marcel Duchamp e la seduzione della copia è curata da Paul B. Franklin, studioso indipendente dell’artista e uno dei suoi massimi esperti.

La mostra presenta circa sessanta opere che Duchamp ha realizzato tra il 1911 e il 1968. Tra queste, molte provengono dalla Collezione Peggy Guggenheim, come Giovane triste in treno (1911) e da o di Marcel Duchamp o Rrose Sélavy (Scatola in una valigia) (1935-1941), tra i lavori più iconici dell’artista francese. Accanto a quelle provenienti dalla Collezione, si contano le opere esposte in varie gallerie e musei del mondo, dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma al Museum of Modern Art di New York. Figurano poi i lavori appartenenti a collezioni private, tra cui quella di Attilio Codognato.

In un percorso organizzato in sezioni correlate tra loro, la mostra mira a presentare il progetto estetico di Duchamp ricalcando la poetica dell’artista, e cioè la ripetizione e la correlazione tra le opere. Un processo articolato che traccia un percorso visivo, concettuale e tematico che consente di individuare gli elementi ricorrenti di un corpus che rigetta una classificazione tradizionale.

Marcel Duchamp e la seduzione della copia, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia, 2023

Un accento particolare viene posto sulla ripetitività che Marcel Duchamp impiega come strumento poetico. Se il proposito dell’arte è suscitare un piacere estetico, allora lo si può perseguire tanto con la riproduzione di un’opera quanto con l’originale. Da qui il titolo della mostra, Marcel Duchamp e la seduzione della copia, che indaga l’artista proponendo al pubblico il suo approccio riproduttivo.

Marcel Duchamp e la seduzione della copia, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia, 2023

«Un duplicato o una ripetizione meccanica ha lo stesso valore dell’originale», ha dichiarato l’artista, facendo poi della riproduzione delle proprie opere una sua cifra distintiva, adottata dal 1913-1914 con la Boîte de 1914 fino alle sperimentazioni degli anni sessanta. Nelle opere di Duchamp la riproduzione passa tra tecniche, dimensioni e materiali diversi con un gusto marcato per il rigore della ripetizione. E dal corpus complessivo della mostra non possono che emergere le varie modalità con cui Duchamp nel tempo ha citato se stesso.

Marcel Duchamp e la seduzione della copia

Dal 14 ottobre 2023 al 18 marzo 2024

Collezione Peggy Guggenheim – Dorsoduro 701-704, Venezia

info: guggenheim-venice.it