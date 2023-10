Ivan Reitman, messa all’asta la collezione d’arte del regista

Ivan Reitman ha acquistato le prime opere d’arte nel 1986. Da qui, quasi quarant’anni di collezionismo: con sua moglie, l’attrice Geneviève Robert, il regista ha accumulato opere per un valore stimato di oltre 60 milioni di dollari. La collezione, messa all’asta in seguito alla morte di Reitman nel 2022, è guidata da un dipinto di Pablo Picasso, Femme endormie (1934), che di per sé potrebbe fruttare tra i 25 e i 35 milioni di dollari.

Nel corso della sua lunga carriera, Ivan Reitman ha sviluppato un interesse per l’arte in occasione di Legal Eagles, una commedia romantica del 1986 ambientata nel mondo dell’arte di New York. Con l’intervento e la guida di Arne Glimcher, fondatore della Pace Gallery, il regista ha scelto di utilizzare nel film opere d’arte originali prese in prestito da collezioni private e gallerie, finendo poi per appassionarsi e iniziando a collezionarle lui stesso. Il suo ultimo acquisto con Geneviève Robert risale solo al 2021.

L’asta, che si svolgerà il 9 novembre a New York durante la 20th Century Evening Sale di Christie’s, riguarda dieci opere della collezione di Reitman e Robert. Le altre, secondo la casa d’aste, saranno vendute nelle giornate dedicate all’arte post-bellica e contemporanea in novembre o in occasione di vendite future. L’esemplare più di valore nella collezione all’asta è stato acquistato, secondo Christie’s, direttamente dalla proprietà di Picasso.

Il dipinto Femme endormie, presentato al pubblico una sola volta, è uno dei tre ritratti colorati di Marie-Thérèse Walter che l’artista ha realizzato nel luglio del 1934: gli altri due sono esposti all’Hirshhorn Museum di Washington e al Portland Art Museum dell’Oregon. Il dipinto di Reitman e Robert è stato realizzato da Picasso in un frangente complesso della sua vita, in cui oltre ai problemi coniugali con Olga Khokhlova si è dovuto confrontare con eventi collettivi drammatici, come l’inizio della guerra civile e la Grande Depressione. Il ritratto ha un valore oscillante tra i 25 e i 35 milioni di dollari, oltre la metà della stima sul totale della collezione. D’altra parte, un altro ritratto di Walter di Picasso, proveniente dalla collezione di Emily Fisher Landau – defunta fiduciaria del Whitney Museum of American Art –, dovrebbe superare i 120 milioni di dollari da Sotheby’s New York.

Pablo Picasso, Femme endormie, 1934, © Christie’s

Appartengono ad artisti vari le altre nove opere della collezione Reitman: tra loro Mark Rothko, Loie Hollowell, Brice Marden, Willem de Kooning e Jean Dubuffet, ma anche Richard Diebenkorn, Saul Steinberg, Agnes Martin e Joan Snyder. Ad accomunare alcune di queste opere in vendita il 9 novembre prossimo, come Untitled III (1984) di de Kooning e Untitled (Red, Orange on Pink) (1968) di Rothko, c’è una predilezione di Reitman e Robert nei confronti di un’arte luminosa e ottimista, oltre all’interesse per le opere astratte.

Prima dell’asta presso Christie’s, la collezione sarà esposta a New York, Los Angeles, Hong Kong e Parigi.