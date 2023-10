È prevista per il 15 novembre l’asta di uno dei capolavori di Lucio Fontana, La fine di Dio, una rarissima tela bianca dalla forma ovoidale della serie dei Concetti Spaziali che sembra una superficie lunare tempestata dai buchi che hanno reso celebre l’artista.

«Può essere considerato un capolavoro di una delle più grandi serie che Fontana abbia mai eseguito», rivela Claudia Dwek, Sotheby’s Chairman, Contemporary Art, Europe. «Queste opere arrivano solo raramente sul mercato e sono indubbiamente considerate il Sacro Graal per collezionisti dell’artista e dell’arte».

Stimata tra i 18 e i 22 milioni di sterline, l’opera è solo una delle 5 realizzate in bianco: 2 si trovano in due collezioni private europee, altre 2 nelle collezioni museali permanenti della Fondazione Prada di Milano e del Museo di Arte Contemporanea di Tokyo. Era da 5 anni che un esemplare de La fine di Dio non veniva messo all’asta (l’ultimo è stato venduto da Christie’s nel 2018).