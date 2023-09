Torna il Festival del Film a Villa Medici

Dal 13 al 17 settembre torna all’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici la terza edizione del Festival di Film di Villa Medici.

Villa Medici

Film d’autore, cinema d’essai, fiction o documentari, sono dodici i film in competizione internazionale. Tra questi, anche 2 produzioni presentate in prima mondiale e 10 in prima italiana. Parallelamente ai film della competizione internazionale, nella sezione Focus saranno presentati alcuni film fuori concorso con carta bianca da parte dei membri della giuria e cinque proiezioni all’aperto sul Piazzale scandiranno le serate del festival.

La giuria del festival, composta da Alice Diop, Cyprien Gaillard e Chiara Parisi, svelerà il suo palmarès durante la serata di sabato 16 settembre, nella quale assegnerà due premi: il Premio Villa Medici per il miglior film e il Premio della Giuria per un film apprezzato dalla commissione.

Questi premi, che prevedono compensi in denaro, offriranno l’opportunità ai due registi di soggiornare presso l’Accademia a fini creativi o di ricerca.

Scopri tutto il programma qui: villamedici.it