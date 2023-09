A 86 anni, l’architetto Renzo Piano continua ad avere un’attività sempre più prolifica. È di questi giorni, infatti, la notizia del mandato ottenuto dal suo studio per la progettazione del Center for Arts and Innovation di Boca Raton, nel sud della Florida. Si tratta di un multiforme polo culturale, promosso con l’obiettivo di rendere la città statunitense un punto di riferimento, riconosciuto a livello internazionale, per le arti e la tecnologia: un luogo unico nel suo genere, che includerà spazi per lo spettacolo, l’imprenditoria e l’educazione anche in ambito STEAM.

«Siamo orgogliosi e onorati di essere gli architetti selezionati per disegnare il Center for Arts and Innovation a Boca Raton, e siamo ansiosi di iniziare a lavorare su questo entusiasmante progetto», ha dichiarato Piano. Il nuovo polo intende «fornire l’accesso a creatività, innovazione, opportunità educative e risorse per ispirare una nuova generazione di imprenditori e creative», come ha dichiarato il sindaco Scott Singer. Il processo di selezione per l’assegnazione dell’incarico è stato guidato da una giuria presieduta da Camilo Miguel, Jr., uno degli imprenditori immobiliari più importanti del sud della Florida. Tra i 22 candidati, sono stati quattro gli studi di architettura ad arrivare all’ultima fase: Ennead Architects di New York; i londinesi Foster + Partners; OMA di Rotterdam e Renzo Piano Building Workshop, con base tra Genova e Parigi.

The reveal of RPBW as selected design architect. Photo credit The Center for Arts and Innovation

Tra le menti più brillanti, influenti e prolifiche dell’architettura contemporanea, il genovese Renzo Piano è stato insignito dei massimi riconoscimento del settore, incluso il prestigioso Premio Pritzker ricevuto nel 1998. Prossimo al compimento degli 86 anni, che festeggerà il 14 settembre 2023, con il suo studio ha realizzato oltre 120 opere in Europa, USA, Australia e Asia. Tra i suoi interventi statunitensi si ricordano il Menil Collection in Houston, in Texas, la Morgan Library, il Whitney Museum e il New York Times Building, tutti a New York City, e il recente Academy Museum of Motion Pictures, ultimato a Los Angeles nel 2021.