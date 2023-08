Doveva pubblicizzare le vacanze in Italia e poi è sparita. La Venere influencer del Ministero non pubblica un post su Instagram dallo scorso 27 giugno, scomparsa anche su Facebook e TikTok, nessuna traccia nemmeno su Twitter. In due mesi Open to Meraviglia, il chiaccheratissimo e ancor più criticato progetto di marketing della ministra del Turismo Daniela Santanchè, è diventato evanescente dopo una serie infinita di gaffe e meme, ma soprattutto dopo un compenso milionario pagato con i soldi pubblici.

Guai in vista però perché questa volta però la Corte dei Conti vuole vederci chiaro: la procura ha deciso di aprire un fascicolo, rivela Repubblica, per capire perché il progetto si sia subito arenato. Il procuratore regionale per il Lazio Pio Silvestri ha avviato un’istruttoria e presto verranno chieste spiegazioni direttamente al ministero del Turismo, con l’ipotesi del danno erariale.

Appena sentita aria di bufera il profilo Instagram venereitalia23 è tornato nuovamente attivo con un post per “tranquillizzare” tutti, accompagnato da una serie di foto che mostrano i cartelli pubblicitari che sarebbero stati affissi in alcune città all’estero, con un messaggio che tenta di smorzare le polemiche: «Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza e mi fa piacere sapere che vi siate così tanto preoccupati per me». Nel post c’è anche un tentativo di spiegare i motivi di quel silenzio sui social: «Ecco la verità: avevo promesso di portare le bellezze della nostra Italia in giro per il mondo e così ho fatto. Aeroporto dopo aeroporto, città dopo città. Perché quando si ama davvero qualcosa, si desidera condividerla con il mondo intero. La nostra Nazione merita di brillare sempre di più e io sono qui per assicurarmi che accada» con un cuoricino alla fine. «Grazie per avermi atteso – conclude il post – Nuove avventure ci aspettano!».