Tadao Ando sembra essere il nuovo beniamino dell’architettura delle celebrities. Dopo Kanye West, Beyoncé e Jay-Z sono gli ultimi ad aver sborsato una cifra esorbitante per una delle poche residenze dell’architetto vincitore del Premio Pritzker negli Stati Uniti.

La coppia ha pagato infatti quest’anno 200 milioni di dollari per una proprietà di quasi 40.000 metri quadrati e otto acri a Malibù che il produttore televisivo diurno William Bell e sua moglie Maria hanno commissionato ad Ando nel 1999. Dopo aver costruito la visione dell’architetto 15 anni dopo, i Bell l’hanno utilizzata sia come casa che come galleria per la loro famosa collezione d’arte, in particolare la collezione di Jeff Koons.

L’acquisto della casa monumentale da parte di Beyoncé e Jay-Z segna l’affare immobiliare residenziale più costoso nella storia della California ed è anche il secondo prezzo più alto per una casa nella storia degli Stati Uniti. Nonostante ciò Beyoncé e Jay-Z lo hanno definito un affare perché sono riusciti a pagare al proprietario 95 milioni di dollari in meno rispetto alla richiesta originale.

Nato nel 1941 a Osaka, Ando ha abbandonato la carriera di pugile per dedicarsi all’architettura dopo aver incontrato l’Imperial Hotel di Frank Lloyd Wright in Giappone. Conosciuto per la sua capacità di trasformare il cemento da industriale a poetico e per il suo effetto “haiku” che consiste nell’enfatizzare il nulla e lo spazio vuoto per rappresentare la bellezza della semplicità, Ando ha recentemente ideato il design minimalista della mostra “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” e continua a ispirare artisti del calibro di Daniel Tyree Gaitor-Lomack e Charlotte Taylor. Ha vinto il Pritzker nel 1995, ha ricevuto la sua prima commissione americana da Tom Ford e ha anche progettato il Museo d’Arte Moderna di Forth Worth e l’ingresso al giardino delle sculture del MoMA.

Se qualcuno vuole superare l’acquisto di Beyoncé e Jay-Z, però, dovrà competere non solo con il prezzo. La casa, interamente in cemento, è incentrata su ampie vetrate che armonizzano la luce artificiale con quella naturale, il tutto per godere di una vista da milioni di dollari, pur conferendo alle linee slanciate della casa la tipica leggerezza di Ando. Piscine azzurre punteggiano lo spazio esterno, con accesso a una spiaggia privata.