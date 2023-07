Se il nome del curatore della Biennale Arte 2024, Adriano Pedrosa, è già stato comunicato a giugno, si aspettano ora le nomine dei curatori dei diversi padiglioni, tra cui, ovviamente, il Padiglione Italia. Per la prima volta la selezione avverrà attraverso bando pubblico e da parte del Ministero della Cultura le procedure di sono già avviate e si è conclusa la prima fase delle valutazioni, come comunicato sul sito del MiC.

La Commissione di valutazione – composta dal Segretario Generale Avocante e Commissario del Padiglione Italia Mario Turetta, con funzioni di Presidente; dal dirigente del Servizio II – Arte Contemporanea Fabio De Chirico; dalla Vice Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l’Arte e l’Architettura Contemporanee Francesca Canfora; Angelo Lorenzo Crespi, Presidente del Museo MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Silvio Zanella”; e Cherubino Gambardella, Architetto e designer, Professore Ordinario di Progettazione architettonica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – ha individuato le 10 candidate e candidati ammessi alla seconda fase della procedura per la selezione del Curatore e del Progetto scientifico per il Padiglione Italia 2024 in occasione della 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.





Si tratta di:

Lorenzo Balbi

Ilaria Bonacossa

Luca Cerizza

Lucrezia Cippitelli (con Davide Quadrio)

Jacopo Crivelli Visconti (con Marcella Beccaria, Giovanni Carmine, Alfredo Cramerotti, Arturo Galansino) Ilaria Gianni

Luigia Lonardelli

Luca Lo Pinto

Matteo Lucchetti

Paola Nicolin

Le candidate e i candidati selezionati dovranno inviare, entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta selezione, il dossier di approfondimento della proposta progettuale.