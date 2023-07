La mostra Yan Pei-Ming. Pittore di storie curata da Arturo Galansino presenta a Palazzo Strozzi oltre trenta opere che esplorano la potente e originale ricerca dell’artista sulla relazione tra immagine e realtà. L’artista franco-cinese ci spinge a riflettere sulla contraddizione tra la realtà e la rappresentazione, la verità e la costruzione delle immagini, temi sempre più rilevanti nell’era digitale in cui la storia pubblica e le nostre vite private sono riprodotte e condivise digitalmente. In particolare Pei-Ming, noto per la sua profonda e appassionata indagine sulla pittura contemporanea, ci invita a riconsiderare il rapporto tra storia e contemporaneità, memoria e presente. Attraverso generi artistici come il ritratto, il paesaggio, la natura morta e la pittura di storia, i suoi dipinti prendono vita a partire da immagini fotografiche provenienti da diverse fonti : immagini personali, copertine di giornali, fotogrammi cinematografici o celebri opere d’arte storiche.

Yan Pei-Ming. Pittore di storie, installation view at Palazzo Strozzi, Firenze, 2023 © photo Ela Bialkowska OKNOstudio

Yan Pei-Ming crea un cortocircuito tra la sua vita personale, la storia collettiva e i simboli iconici della cultura e della storia dell’arte tra Oriente e Occidente, riflettendo sulla contraddizione tra realtà e rappresentazione, verità e costruzione delle immagini, temi sempre più rilevanti nell’era digitale in cui la storia pubblica e le nostre vite private sono riprodotte e condivise digitalmente. La mostra presenta una serie alternante di imponenti autoritratti e ritratti familiari, inclusi quelli dei genitori, insieme a reinterpretazioni originali di personaggi storici come Mao Zedong e Adolf Hitler. Yan Pei-Ming crea anche nuove versioni di opere famose, come la Monna Lisa di Leonardo e l’Innocenzo X di Velázquez, e dipinge due copertine della rivista “Time” dedicate a Vladimir Putin nel 2008 e a Volodymyr Zelensky nel 2022. In connessione diretta con l’Italia, l’esposizione presenta una sequenza di dipinti basati su fotografie che documentano momenti drammatici della storia italiana del Novecento. Questi includono la deposizione capovolta dei corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci a Piazzale Loreto a Milano nel 1945, il corpo di Pier Paolo Pasolini riverso all’idroscalo di Ostia nel 1975 e il ritrovamento di Aldo Moro nel bagagliaio di un’auto a Roma nel 1978.