Drone Photo Awards 2023, i vincitori del concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea

Arriva da Tel Aviv con il titolo Must Resist lo scatto del fotografo israeliano Or Adar scelto come vincitore assoluto del Drone Photo Awards 2023, il più importante concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea e inserito nel Siena Awards, festival internazionale delle arti visive. L’immagine immortala migliaia di manifestanti coperti, in parte, da tre enormi cartelloni pubblicitari e sarà esposta, insieme alle foto vincitrici delle nove categorie del concorso, nella mostra Above Us Only Sky allestita per la prima volta in una location di eccezione, l’abbazia di San Galgano, durante il Siena Awards, in programma dal 30 settembre al 19 novembre. La foto vincitrice assoluta è stata selezionata fra migliaia di immagini in arrivo da migliaia di partecipanti provenienti da 107 Paesi.

Or Adar, Must Resist

Il Siena Awards 2023 vedrà due grandi protagonisti: William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic, e Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. A loro si uniranno Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora in modo avvincente il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco, e le collettive del Siena Awards dedicate, come ogni anno, ai tre premi fotografici con scatti e video in arrivo da tutto il mondo: Siena International Photo Awards e Creative Photo Awards, oltre al Drone Photo Awards. Con una formula consolidata che varca i confini della città e coinvolge anche altri territori, il festival delle arti visive tornerà ad animare il centro storico di Sovicille e arriverà per la prima volta a Chiusdino a partire dall’8 luglio.

I vincitori delle 9 categorie del Drone Photo Awards 2023

Il fotografo polacco Sebastian Piórek conquista il podio nella categoria Urban con lo scatto Playground, dedicato a un parco giochi colorato e pieno di opportunità per i piccoli utenti illuminato da un raggio di sole. L’immagine arriva da Chorzów, regione nel sud della Polonia nota per le sue miniere e per il carattere fortemente urbano dell’architettura, e mette a contrasto i colori e l’armonia che questo parco giochi trasmette. Nella categoria Wildlife vince lo scatto ‘Sleeping Giant’ del fotografo indiano Dhanu Paran in arrivo da Anamalai Tiger Reserve, nello Stato indiano di Tamil Nadu, che immortala un elefante mentre dorme su un fianco e arriva quasi a mimetizzarsi con il fogliame circostante con la sua pelle grigia e rugosa, come se fosse parte naturale del paesaggio.

Si intitola, invece, ‘Highline’ lo scatto del fotografo francese David Machet in arrivo dalle Alpi francesi (Catena degli Aravis) e vincitore nella categoria Sport. L’immagine risale a gennaio 2021, quando, con una prima impresa mondiale e un freddo intenso, il famoso funambolo Nathan Paulin ha attraversato un “highline” lungo 200 metri e largo 2,5 cm a un’altitudine di 2.460 metri. Assomiglia a una colorata e vibrante carta da parati, invece, lo scatto ‘Beach Bliss’ del fotografo inglese Simon Heather, in arrivo dalla spiaggia portoghese di Cascais e sul primo gradino del podio nella categoria People.

Simon Heather, Beach Bliss Sebastian Piórek, Playground Krzysztof Krawczyk, Swim in

Nella categoria Nature il vincitore è il fotografo indiano Thomas Vijayan, con lo scatto Austfonna Ice Cap in arrivo dalle isole Svalbard, in Norvegia. Arriva, invece, dal Messico lo scatto del fotografo spagnolo Ignacio Medem The exhausted lungs of earth che vince nella categoria Abstract. L’immagine immortala dall’alto il bacino del fiume Colorado, dove alla cattiva gestione si sono aggiunti grandi periodi di siccità che hanno portato a un punto di non ritorno. Il risultato sono dei disegni lasciati dall’acqua che ricordano, metaforicamente, i polmoni della Terra, esauriti e sull’orlo del collasso.

Paweł Jagiełło , Sunken church tower

Lo scatto romantico del fotografo polacco Krzysztof Krawczyk Swim in the stars conquista la categoria Wedding. In arrivo dalla Polonia, l’immagine ritrae una barca su un lago, con a bordo una coppia di sposi, cullata da nuvole pesanti e migliaia di foglie secche che sembrano stelle e onde delicate. Chiudono la categoria Storytelling con il fotografo statunitense George Steinmetz, che vince con Foodscapes, e la categoria Video, con il fotografo tedesco Bashir Abu Shakra vincitore del primo premio con Why I Travel The World Alone.