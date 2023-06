Permettere alla natura di insediarsi nel giaciglio domestico

Bittersweet Periferia, Andrea Festa Gallery, 2023, photo Eleonora Cerri Pecorella

La mostra Bittersweet Periferia, visitabile fino al 7 luglio 2023 da Andrea Festa Fine Art, presenta la ricerca di Amedeo Polazzo e Aisha Christison. Gli interventi dei due giovani artisti riescono, per la prima volta da quando la galleria è nata, a cambiarne il volto, corrompendo il bianco asettico e le decorazioni in stucco stile neoclassico del salone. Ci troviamo, infatti, in una home-gallery: lo spazio espositivo coincide con l’abitazione del gallerista che ha permesso all’artista Amedeo Polazzo (1988, Starnberg, Germania) di dipingere direttamente sulle pareti sovrapponendo trasparenti velature pastello. Sezioni di reti metalliche sembrano diradarsi trasformandosi in ali di gabbiano, il verde dell’erba compare in macchie rade, i fiori degli stucchi colorano i loro petali.

Polazzo e Christison sono accomunati dall’interesse per degli ambienti domestici le cui barriere si abbattono improvvisamente. Aisha Christison allestisce composizioni nelle quali il punto di fuga va a coincidere con un’apertura verso l’esterno. Gli interni, scevri dalla figura umana e armonizzati su nuance ocra-mattone-cioccolato, sono letteralmente invasi da animali selvatici – soprattutto piccioni e cavalli. In To be, whilst I think of it, in the moment una tavola da stiro occupa orizzontalmente l’estremità inferiore della tela, il vapore caldo e languido sale dal ferro, fluttuando verso la finestra semichiusa. Dalle vetrate si intravede la periferia anonima di una metropoli i cui alti palazzi cancellano il cielo… eppure, la presenza di un intruso, un piccione, ricorda che esiste uno squarcio di natura, perso da qualche parte oltre l’orizzonte urbano.

Delle doghe di legno tracciate, che richiamano il parquet del salone di Andrea Festa, si arrampicano diagonalmente su una parete, convergono verso l’angolo avvicinandosi al piccolo quadro di Aisha Christison, Time as a being with wings. I nodi del legno si trasformano in dei pesci per richiamare infatti gli inserti marini nella finta cornice del dipinto sopracitato.