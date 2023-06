La prima mostra autorizzata di Banksy inaugura a Glasgow

Lo ha annunciato pubblicamente sul suo canale preferito: Bansky sul suo profilo instagram ha svelato la sua prossima mostra a Glasgow: CUT & RUN, ufficialmente autorizzata la mostra ripercorre ben 25 anni di lavori, dal 1998 al 2023 e rivelerà per la prima volta gli stencil utilizzati per creare molte delle suo opere più iconiche.

Per anni lo street artist ha segnalato mostre non autorizzate in giro per il mondo, ideate e realizzate senza che ne fosse a conoscenza o senza il suo coinvolgimento. Sul sito realizzato ad hoc, lo stesso Banksy sembra fare una sorta di mea culpa: «Ho tenuto nascosti questi stencil per anni, consapevole che potevano essere usati come prova in un’accusa di vandalismo. Ora li espongo in una galleria come opere d’arte. Non sono sicuro di quale sia il crimine più grande».

La mostra sarà allestita alla Gallery of Modern Art (GoMA) nel centro cittadino, la principale galleria d’arte contemporanea della città più grande della Scozia. Dal 15 giugno al 28 agosto, con aperture notturne nei fine settimana.