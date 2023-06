La spilla disegnata da Salvador Dalí venduta per 1 milione di dollari

La multiforme carriera dell’artista spagnolo si caratterizza per l’eterogeneità della produzione. Accanto alle opere pittoriche più celebri, Dalí affiancò infatti il disegno, la scultura, la pubblicità e persino il design del gioiello. Una spilla a forma di stella marina disegnata da Salvador Dalí che un tempo apparteneva alla musa mondana Rebekah Harkness è stata venduta per $ 780.000 ($ 982.800 tasse incluse) da Christie’s New York mercoledì 7 giugno, rendendola tra i gioielli più preziosi dell’artista surrealista da vendere all’asta. Dalí firmò un contratto con il produttore di gioielli Alemany & Company nel 1949 per dare vita ai suoi disegni surrealisti.

La spilla Étoile de Mer presenta una stella marina rossa e bianca composta da rubini, diamanti e una grande perla al centro. Dalí ha progettato la stella marina inspiegabilmente per avere rami posati con smeraldi che crescono dalle sue gambe. La spilla include anche due farfalle attaccabili realizzate con diamanti, zaffiri e smeraldi. La spilla un tempo apparteneva alla socialite del Rhode Island Rebekah Harkness (1915-1982), originaria del Missouri che sposò l’erede della Standard Oil William Hale Harkness a New York nel 1947. Il balletto ha rifiutato di cambiare nome in onore delle sue donazioni alla compagnia. Durante gli 11 anni di attività della sua compagnia di balletto, Harkness ha incaricato artisti tra cui Dalí di dipingere fondali per spettacoli. Il progetto segnò l’inizio di un’amicizia tra Harkness e Dalí, e quando Harkness morì nel 1982, le sue ceneri furono deposte in un’urna ingioiellata da 250.000 dollari progettata da Dalí, secondo i suoi desideri.

Decenni dopo la sua morte, la vita di Harkness è diventata oggetto di una canzone della cantante Taylor Swift dall’album folklore del 2020 della pop star grazie a un legame immobiliare tra le due donne. Nel 2013, Swift ha acquistato l’ex casa di Harkness, soprannominata Holiday House, sulla costa del Rhode Island per 17 milioni di dollari. Harkness aveva organizzato grandi feste nella villa costiera, facendo infuriare i vicini. (Un altro residente di alto profilo di una delle ex proprietà di Harkness è il mega commerciante Larry Gagosian. Nel 2011, Gagosian ha pagato $ 36,5 milioni per una villa nell’Upper East Side di Manhattan da cui Harkness gestiva la sua compagnia di balletto.)

Nella vendita di gioielli del mercoledì di Christie c’era anche il disegno su carta di Dalí per la spilla Étoile de Mer, insieme a un’altra spilla ispirata alla figura mitologica greca Medusa. La spilla d’oro mostra figure di serpenti sinuosi tempestati di diamanti, e gli occhi e la bocca di Medusa sono fatti di zaffiri e rubini. Lo schizzo Étoile de Mer è stato venduto per $ 42.000 ($ 52.920 tasse incluse) allo stesso offerente che ha acquistato la spilla stella marina, mentre la spilla Medusa è andata a $ 54.000 ($ 68.040 tasse incluse).