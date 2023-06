È famoso come “la piccola Scala” per via delle sue dimensioni in miniatura e i pregiati dettagli architettonici disegnati nell’Ottocento da Giuseppe Mengoni (lo stesso architetto della Galleria Vittorio Emanuele). Il celebre Teatro Gerolamo, quel teatro per marionette dove è iniziato il percorso itinerante della Fondazione Nicola Trussardi nel 2003. Oggi, nel ventesimo anno di attività nomade, la Fondazione presenta proprio lì un nuovo intervento per Milano: Dramoletti, la prima mostra istituzionale in Italia di Diego Marcon.

Diego Marcon, Ludwig, still, 2018. Credit Diego Marcon, courtesy Sadie Coles HQ, London

Già nell’autunno 2022, l’esperienza del museo mobile era stata un successo con la mostra Gilded Darkness di Nari Ward negli spazi esterni e interni del Centro Balneare Romano. Dal 5 al 30 giugno 2023 la Presidente Beatrice Trussardi e il Direttore Artistico Massimiliano Gioni proseguono nel loro progetto con cui da vent’anni riscoprono e trasformano strade, piazze, palazzi, spazi dimenticati e luoghi simbolici, occupandoli temporaneamente con le opere e le visioni di alcuni dei più importanti artisti contemporanei. Il piccolo teatro gioiello scelto per l’intervento di Marcon ancora oggi conserva atmosfere fiabesche che trovano un’inquietante simmetria nelle opere dell’artista. Attraverso film, video e installazioni, Marcon costruisce misteriosi drammi da camera nei quali si muovono pupazzi, bambini e creature sospese tra l’umano e il post-umano. Una nuova umanità agitata da profondi dubbi morali e intrappolata in azioni angoscianti ripetute all’infinito, occupa questo teatro-bomboniera, mescolando melodramma ed effetti speciali.

Diego Marcon, Il Malatino, still, 2017. Credit © Diego Marcon, courtesy Sadie

Coles HQ, London

Diego Marcon

a cura di Massimiliano Gioni

5 – 30 giugno 2023

Teatro Gerolamo – P.za Cesare Beccaria 8, Milano