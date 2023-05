I lavori di Harry Greb in mostra a Few Showroom

Fino al 31 maggio in via Cantalupo in Sabina, 3 saranno visibili i lavori dell’artista romano Harry Greb. Arrivano direttamente dai muri della Capitale ma sono eseguiti e “trasferiti” su diversi supporti in particolare tela e alluminio. I temi trattati sono quelli a cui l’artista – nato a nel – è da sempre legato come i diritti negati, il cambiamento climatico, flussi migratori e conflitti armati.

Come in tutte le sue precedenti esposizioni anche in questa mostra è evidente che per il creative designer sia centrale sempre un’idea, che si tramuta poi grazie alle sue abilità in rappresentazione, e che quindi diventi in grado di veicolare un messaggio.

Few Showroom – Via Cantalupo in Sabina, 3

www.harrygrebart.com