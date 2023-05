Start/Arte. Trenta artisti per un progetto powered by PARATISSIMA

Nell’ambito di Start/Arte nasce la 28ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo per la seconda volta powered by PARATISSIMA, con un progetto espositivo, a cura di Francesca Canfora, che si snoda nelle sale del Quartiere, sede della Fondazione Bertoni a Saluzzo, coinvolgendo trenta artisti che approcciano al tema attraverso differenti linguaggi espressivi. ESSENZIALE è il tema di quest’edizione che accompagnerà tutte le manifestazioni in programma. Nato da un profondo ragionamento sul presente, con l’intento di rimettere l’ambiente e la voce della natura al centro dei nostri pensieri. Essenziale è la prima suggestione su cui gli artisti selezionati hanno lavorato e che corrisponde alla voce sul dizionario: «Indispensabile, necessario. Conciso, sintetico, come tutto ciò che costituisce l’essenza di una cosa. Ciò di cui non si può fare a meno».

Non mancheranno workshop e proposte capaci di costruire relazioni a doppio filo con ragazzi, giovani e territorio.

ARTISTI IN MOSTRA:

Elizabeth Aro, Prisca Baccaille, Simone Bubbico, Stefano Caimi, Mauro Campagnaro, Davide Maria Coltro, Francesca Dondoglio, Yirui Fang, Chiara Ferrando, Stefano Fiorina, Giulia Fumagalli, Federica Gonnelli, Luca Grechi, Alessandra La Marca, Michela Longone, Teo Martino, Vittoria Mazzonis, Noemi Priolo, Maura Prosperi, Daniele Ratti, Enrica Salvadori, Tommaso Sandri, Giulia Spernazza, Elena Tortia, Mauro Valsecchi, Stefano Zaratin, Marzio Zorio

Essenziale

a cura di Francesca Canfora

fino al 18 giugno

powered by Paratissima

Il Quartiere – ex Caserma Musso in Piazza Montebello 1, Saluzzo.