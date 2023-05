Estate voglia di sole, mare, gelato. E a New York arriva subito un nuovo trend al gusto Keith Haring. “Passion fruit berry pop” – così si chiama il nuovo gusto multicolor ispirato al mitico artista pop – è una miscela di lampone blu e frutto della passione giallo con vortici di marmellata di fragole.

In collaborazione con Van Leeuwen Ice Cream il nuovo gusto in edizione limitata sarà disponibile nella Grande Mela a partire dal 1° giugno, durante il Pride Month, e alcuni proventi destinati a sostenere la comunità LGBTQ+ a New York. Van Leeuwen rilascerà anche una linea di merchandising in edizione speciale in collaborazione con la Keith Haring Foundation.

«Siamo grandi fan di Keith Haring e questo è il primo gusto che abbiamo mai creato ispirato all’arte», ha dichiarato Ben Van Leeuwen, co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda di gelati. «È stato fantastico progettare un gusto di gelato attorno all’opera d’arte di Haring e immaginare che aspetto avrebbe avuto e che sapore avrebbe avuto». Van Leeuwen donerà una parte del ricavato delle vendite di pinte nelle gelaterie del marchio nel mese di giugno a The Center, che ha sede nel Greenwich Village, serve da tempo la comunità LGBTQ+ di New York e dispone di un bagno le cui pareti sono state dipinte da Haring con elaborati murales.

Gil Vazquez, direttore della Fondazione Keith Haring e amico intimo dell’artista, ha commentato: «Soho a New York City era la casa di Keith Haring e le strade di New York City erano la sua tela: è così naturale lavorare con un marchio che ha avuto inizio nelle strade di Soho».

L’esclusiva gelateria è l’ultima di una lunga serie di marchi a realizzare collaborazioni con la Keith Haring Foundation, che ha controllato le immagini dell’artista dalla sua morte: magliette Uniqlo, gioielli Pandora, cover per telefoni Casetify, orologi Swatch e e sex toys, che occasionalmente attirano critiche da parte dei fan.

Il gelato ispirato a Haring sarà disponibile fino al 31 agosto o fino a esaurimento scorte.