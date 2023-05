Breaking news! Il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli di Torino ha dichiarato in una nota che l’attuale direttrice, Carolyn Christov-Bakargiev, andrà in pensione entro la fine di quest’anno dopo oltre vent’anni di servizio al museo, che ha guidato dal 2016.

Il museo sta cercando un sostituto per iniziare a gennaio 2024.

Christov-Bakargiev ha curato un’ampia gamma di mostre per il museo, tra cui mostre dedicate ad Anne Imhof e William Kentridge nel 2020, una mostra su Beeple nel 2022 e mostre con il lavoro di Hito Steyerl e Giorgio di Chirico nel 2018. Insieme a Marianna Vecellio, ha curato la mostra in corso al museo, Artisti in tempo di guerra. Nella seconda metà del 2023, il museo presenta una grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto in occasione del suo 90° compleanno.

Tra le sue principali pubblicazioni figurano il volume Arte povera (Londra, Phaidon Press, 1999), nonché le monografie su Alberto Burri (1996), William Kentridge (1998), Janet Cardiff (1999), Pierre Huyghe (2004), Anna Boghiguian (2017), Hito Steyerl (2019) e Michael Rakowitz (2019). Dal punto di vista delle sue ricerche, Christov-Bakargiev è nota per avere introdotto il tema della co-evoluzione multispecie nel campo dell’arte con la mostra dOCUMENTA(13) nel 2012 nonché per avere introdotto per la prima volta nei musei a livello internazionale una opera fisica/digitale/nft (Human One di Beeple) nel 2022.