È stata appena presentata, mercoledì 17 maggio, l’opera permanente di Claudia Losi pensata per il sentiero tra Nembro e Lonno, noto come “La Via delle Sorelle”. Alla presenza di: Gianfranco Ravasio, Sindaco di Nembro, Barbara Mazzali, Assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda Regione Lombardia, Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura Comune di Bergamo, Sara Bergamelli, Assessora alla Cultura Comune di Nembro, Christophe Sanchez, Amministratore Delegato VisitBergamo, Giorgia Gandossi, Consigliera provinciale con delega politiche giovanili, Sport e Tempo libero, Ilaria Bignotti e Alessandra Pioselli, curatrici del progetto e, ovviamente, l’artista Claudia Losi.

Il progetto, nato in collaborazione con Camilla Remondina, è promosso da Comune di Bergamo e VisitBergamo, con il Comune di Nembro, in collaborazione con la Biblioteca Centro Cultura Tullio Carrara, con il contributo di Regione Lombardia e VisitBergamo, prodotto da HG80.

Claudia Losi, Al tuo passo, disegno preparatorio, courtesy l’artista

Al tuo passo. L’installazione si compone di quarantacinque pietre lavorate e incise, disseminate lungo il sentiero che da Nembro arriva alla frazione di Lonno, in provincia di Bergamo, inserendosi nella Via delle Sorelle, che unisce Bergamo e Brescia attraverso un percorso di circa 130 chilometri lungo l’area naturalistica dei due territori. Le pietre riprendono le forme ogivali allungate delle pietre “coti”, per secoli prodotto fondamentale dell’economia del territorio nembrese, che il MUPIC – Museo delle Pietre Coti della Valle Seriana (Nembro) conserva, salvaguarda e di cui promuove la conoscenza. L’artista ha pensato a una punteggiatura con cui tradurre, attraverso frammenti di testo e immagini incise, le riflessioni raccolte durante gli incontri, le camminate e le attività, svolte con la comunità di Nembro. L’opera è una presenza discreta inserita nella pavimentazione del tracciato, che accompagna la salita, la discesa e le soste dei viandanti, entrando in relazione con la storia e la memoria del paesaggio naturale e antropico attraversato dal sentiero.

L’opera sarà poi inaugurata pubblicamente sabato 20 maggio alle ore 11.45. Il cammino, promosso dai Comuni e dalle Province delle due città, è stato ideato e coordinato dall’associazione Slow Ride Italy e realizzato nel contesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.