Un’importante opera di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), proveniente dalla collezione dello stilista Valentino Garavani, è stata venduta all’asta da Christie’s a New York nella serata del lunedì 15 maggio, al prezzo di 67.110.000 dollari (61.680.000 euro). Il dipinto, intitolato “El Gran Espectaculo (The Nile)”, è stato realizzato dall’artista afroamericano quando aveva soltanto 22 anni ed è una delle tre tele di grandi dimensioni create quell’anno. L’opera è stata valutata inizialmente 45 milioni di dollari e raffigura teschi e figure fluttuanti con frasi scarabocchiate che rimandano ad antichi testi mitologici.

Durante l’asta, tre acquirenti (tra cui il famoso gallerista Larry Gagosian, sebbene non sia lui ad aver fatto l’offerta finale) hanno progressivamente aumentato l’offerta per l’opera. Alla fine, l’opera ha raggiunto i 58 milioni di dollari ed è stata acquistata da un acquirente al telefono, con la specialista di Christie’s di New York, Vanessa Fusco, per un prezzo finale leggermente superiore a 67 milioni di dollari, inclusa la commissione. Questo risultato rappresenta il quarto prezzo più alto mai pagato per un’opera dell’artista, considerato il padre del graffitismo americano, morto prematuramente a soli 27 anni per overdose. Il record per un’opera di Basquiat è di 110,5 milioni di dollari, stabilito nel maggio 2017 con l’opera “Untitled” (1982).

I proventi della vendita del Basquiat, secondo quanto spiegato da un portavoce di Christie’s, saranno destinati in parte all’Accademia Valentino, istituita nel 2013 con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza, rafforzare la cultura aziendale e offrire supporto e ispirazione ai giovani talenti nel loro percorso di crescita e sviluppo all’interno della Maison Valentino. Questa importante tela, intitolata “El Gran Espectaculo (The Nile)”, è rimasta nella collezione personale di Valentino Garavani per ben 18 anni ed è stata immortalata in una foto del 2010 pubblicata sulla rivista “Vanity Fair”, in cui lo stilista italiano, icona della moda, è ritratto seduto di fronte a questo grande dipinto dalle dimensioni superiori a 3,6 metri.

Quattro anni prima, Valentino aveva già reso omaggio all’artista creando una collezione di abiti con stampe di graffiti, utilizzando immagini concesse in licenza dagli eredi di Basquiat. Nel maggio 2021, Giancarlo Giammetti, cofondatore della Maison Valentino, ha venduto un dipinto di Basquiat del 1983 per la cifra di 93,1 milioni di dollari.