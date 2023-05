L’iconica impresa cinematografica di nove anni di Matthew Barney che ha contribuito a consolidare il suo posto tra le principali figure del mondo dell’arte emerse negli anni Novanta torna al cinema.

The Cremaster Cycle sarà proiettato al Metrograph di New York, in occasione dell’apparizione della nuova installazione in studio da Barney, Secondary, alla presenza dell’artista stesso e la scrittrice Maggie Nelson. «The Cremaster Cycle ha fatto il suo debutto a New York e non è stato proiettato in città dal 2015. Sono lieto di portarlo a Metrograph questa primavera in concomitanza con la prima del mio nuovo lavoro cinematografico Secondary, in mostra al pubblico nel mio Long Studio di Island City contemporaneamente, dal 12 maggio al 25 giugno 2023», ha dichiarato Barney.

Il lavoro di Barney dura dal 1994 al 2002, culminando nell’elaborazione di una saga monumentale composta da cinque film della durata complessiva di oltre sei ore. L’arte di Barney è volutamente ambigua e provocatoria, incentrata sulla fluidità di genere e soprattutto sul corpo: un corpo ibrido in mutazione nel tempo, vulnerabile e conflittuale. The Cremaster Cycle è un’indagine ricca di allegorie, visivamente sbalorditiva e tentacolare su questioni che coinvolgono lo sviluppo sessuale e l’atto della creazione. Ha scritto Olga Gambari a proposito: «Barney ha creato l’immagine del ‘contemporaneo’, scrivendo il proprio testo sacro sulla società in corso” diventando egli stesso protagonista della sua mitologia grazie all’uso del travestimento. Tutto ruota attorno alla morfogenesi e alla pulsione primordiale che spinge l’uomo a esprimersi attraverso la mitologia, l’attività sportiva, l’arte, la danza, il sesso e la violenza. È un percorso che accompagna l’evolversi delle società e delle culture attuali, un universo di stadi, stati e metamorfosi in cui l’individuo contemporaneo, senza più un’identità stabile, forgia se stesso cambiando pelle, sesso e storia».