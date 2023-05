Il 13 maggio, a partire dalle 20:00 e fino alle 2:00 di domenica 14 maggio, si terrà a Roma la Notte dei Musei. Si tratta dell’evento promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura, che prevede l’apertura straordinaria di musei, università, istituzioni italiane e straniere, e altri spazi espositivi e culturali, con mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori.

La Notte dei Musei si svolge contemporaneamente in tutta Europa dal 2005. Con un biglietto simbolico di 1 euro (salvo dove diversamente indicato) è possibile visitare, in orario inconsueto, i poli culturali più belli della città. In questa nuova edizione della Notte dei Musei 2023 saranno coinvolti 80 spazi con 60 mostre e un calendario di circa 130 spettacoli, oltre a visite guidate e attività didattiche per tutte le età.

I Musei Civici coinvolti nella Notte dei Musei 2023 includono i Musei Capitolini, il Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo Napoleonico, il Museo di Roma in Trastevere, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), il Museo delle Mura, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Civico di Zoologia, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, la Galleria d’Arte Moderna e il Museo di Casal de’ Pazzi. In questi musei, l’accesso sarà gratuito con la MIC card. Al loro interno, circondati dai grandi capolavori dell’arte e delle mostre in corso, si potrà assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo, selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2023”, che spazieranno dalla musica classica, jazz e contemporanea alle incursioni nella musica tradizionale di paesi lontani, dalle performance sperimentali alla danza contemporanea, fino ad arrivare alle esperienze sensoriali e a quelle meditative.

Il taglio del nastro di questa edizione della Notte dei Musei sarà in piazza del Campidoglio, alle 19.30, con l’esibizione della Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale, che introdurrà in musica una lunga notte capitolina della cultura. L’ospite speciale di questa edizione sarà Emanuel Gat, uno dei più rinomati coreografi e danzatori del mondo, che si esibirà presso il Museo dell’Ara Pacis con la sua compagnia Emanuel Gat Dance, dando vita a un evento site specific basato sul legame tra memorie storiche e pratiche contemporanee di danza, design e moda.

La Notte dei Musei di Roma sarà l’opportunità ai cittadini, non solo di esplorare i musei della Capitale, ma anche di entrare nei luoghi istituzionali della città e in tanti spazi dedicati all’arte, alla cultura e all’intrattenimento. Saranno accessibili molte università, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione che allestiranno mostre, eventi e visite guidate.

Info: www.museiincomuneroma.it