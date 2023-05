Gli spazi del Mattatoio tornano ad accogliere (siamo alla nona edizione) il festival del fumetto di Roma. Si scrive Arf!, si legge tre giorni – dal 12 al 14 maggio – dedicati a «storie, segni e disegni» (come recita il claim della rassegna). Un’immersione totale e appagante al centro di Testaccio, grazie all’Arfist Alley, per incontrare decine di nomi rilevanti del fumetto internazionale (Pepe Larraz, Otto Schmidt, il collettivo Moleste, Werther Dell’Edera, Rita Petruccioli, solo per riportarne alcuni), spaziando poi dalla Job Arf!, luogo d’incontro tra le case editrici e gli aspiranti professionisti, alla Self Arf!, dedicata in toto all’editoria indipendente. E ancora, ritorna (come poteva essere altrimenti) l’Arf! Kids, un’area dedicata ai laboratori creativi di qualità, incontri con libri e letture, sotto la guida dei migliori talenti dell’editoria per l’infanzia del panorama di casa nostra. Immancabile, poi, anche nell’edizione 2023, la sala Talk che sarà animata da grandi firme del fumetto internazionale, editori, autori e critici indipendenti, nomi del cinema e della musica.

Lorenzo Mattotti Pepe Larraz

Il primo incontro di venerdì 12 maggio, giorno di apertura di Arf! festival, osserverà al centro Zerocalcare, che risponderà alle domande di una sala interamente composta da ragazzi under 14. A seguire la presentazione ufficiale del video realizzato dalla casa editrice Gigaciao (Sio, Giacomo Bevilacqua, Dado e Fraffrog) per la Centrale del latte di Roma, nuovo partner della kermesse. Il denso programma vedrà, tra gli altri, Lillo – al secolo Pasquale Petrolo, a cui Arf! (che da piccolo festival indipendente si è trasformato, negli anni, in una delle manifestazioni nazionali di riferimento nel comparto) dedica anche la mostra “Lillo & Friends”, in cui il noto attore è protagonista con tutti i suoi personaggi, nati dalla sua matita e da quelle di colleghi fumettisti come Greg, Michelangelo La Neve, Franco Saudelli, Gabriele Dell’Otto, Luca Usai, Lorenzo La Neve e Giancarlo Caracuzzo–, nonché Caparezza, Ivan Silvestrini, Raiz e Giacomo Giorgio della serie tv “Mare fuori”, Luana Belsito, Shintaro Kago, Pera Toons, Dado (Gigaciao), Will McPhail, Zuzu, Gipi, Barbara Baraldi(nuova curatrice di Dylan Dog), LRNZ, Nicoletta Baldari (autrice del manifesto di Arf! 2023), oltre alle lectio magistralis tenute da tre master del fumetto d’autore: Igort, Lorenzo Mattotti e Francesca Ghermandi.

Luca Usai, Posaman

Grande novità della nona edizione del festival al Mattatoio di Roma è il Bookshow, lo spazio espositivo di oltre 500 metri quadri (in collaborazione con la libreria Giufà) dove sarà possibile trovare una corposa rappresentanza delle maggiori case editrici di fumetto con le ultime novità e gli autori per gli sketch e le dediche. E ancora, saranno allestite ben undici mostre in differenti spazi, di cui tre già in corso: “De Sagittis et Seminibus” di David Aja alla sala Dalì di Piazza Navona e la grande antologica dedicata a Sergio Toppi, “Geografie dell’avventura” a La Vaccheria all’Eur, dove sono state allestite anche le opere di Valo, la vincitrice del premio Bartoli 2022. Le altre otto esposizioni, tutte in esclusiva, saranno visitabili nel lungo weekend di attività presso La Pelanda al Mattatoio. Arf!: la festa di chi ama, legge, scrive, disegna e respira fumetti riapre le sue, coloratissime pagine. Tutte da sfogliare.

David Aja

Info: www.arfestival.it