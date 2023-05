A Londra in mostra le opere di Roberta Coni ispirate all’opera lirica

Romeo

Il 25 maggio alla Galeries Bartoux di Londra inaugura la mostra personale OPERA dell’artista romana Roberta Coni. L’esposizione presenta una serie di quadri ispirati all’opera lirica, in cui l’artista offre un’interpretazione pittorica della complessa natura del dramma in musica.

Coni utilizza il suo stile artistico per rappresentare le personalità più rappresentative dell’opera lirica, cogliendone gli impeti e le emozioni con grande partecipazione emotiva. In questo modo, l’artista riesce a tradurre la musica lirica in un linguaggio visivo, esprimendo la sua concezione della spiritualità in modo delicato ed eloquente, in linea con il grande maestro Botticelli.

La ricerca artistica di Roberta Coni si concentra sulla rappresentazione di ciò che è trascendente, elevando la realtà attraverso un’energia pulsante che ne palesa la forza vitale. La sua tecnica pittorica si basa sulla fusione tra l’informale e il figurativo, creando un’esperienza visiva che rivela la ricerca di un equilibrio tra gli opposti necessari.

Giovanna D’Arco Giovanna D’Arco

Aida Giulietta

In questa mostra, l’artista presenta tele di grandi dimensioni raffiguranti i soggetti più celebri dell’opera lirica, tra cui Aida, Otello, Giovanna d’Arco, Turandot, Giulietta e Romeo, e Lucia di Lammermoor. Con una tecnica inconfondibile e un’estetica vibrante, Roberta Coni propone al pubblico un percorso espositivo coerente e di grande forza espressiva, trasmettendo il suo profondo rispetto per la musica lirica e la sua capacità di esprimere emozioni universali attraverso l’arte.