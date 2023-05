La notizia era freschissima, a marzo lo Smithsonian Institution ha annunciato Nancy Yao come nuova direttrice dell’American Women’s History Museum, istituito nel 2020. Un incarico che doveva cominciare il prossimo 5 giugno e che tuttavia già vacilla per via delle preoccupazioni su come Yao ha gestito le accuse di molestie sessuali nel suo precedente incarico, la direzione del Museum of Chinese in America (MOCA) di New York.

Parlando con il Washington Post, infatti, gli ex dipendenti hanno accusato Yao di essere «tollerante nei confronti di comportamenti rozzi e sessualmente inappropriati da parte di dipendenti maschi, di non aver preso le misure appropriate quando le sono state segnalate denunce e, anzi, di avere ritorsioni contro coloro che hanno denunciato le molestie». Difficile non crederci, visto che solo nell’ultimo anno e mezzo, il MOCA ha risolto tre cause legali per licenziamento illegale da parte di dipendenti che affermavano di essere stati licenziati per essersi espressi contro le molestie sessuali delle giovani lavoratrici al museo. I due molestatori, entrambi uomini, hanno mantenuto il lavoro e Yao ha persino promosso uno di loro.

Quando lo Smithsonian ha assunto Yao, era a conoscenza delle cause legali e della loro risoluzione, ma non sembra aver parlato con gli ex membri dello staff delle loro esperienze al MOCA. «Prendiamo sul serio queste accuse e vogliamo garantire una revisione equa e più completa», ha dichiarato un portavoce dello Smithsonian in una e-mail, osservando che ha assunto il Mintz Group, una società investigativa privata, per condurre «una revisione più completa di i fatti sottostanti e rivaluterà la situazione una volta completata». La replica di Yao al Post non poteva che peggiorare la situazione: «Qualsiasi accusa può essere fatta senza prove». Farneticando sulle «differenze culturali e generazionali che circondano l’adeguatezza delle interazioni fisiche sul posto di lavoro», che avevano tutta l’aria di una difesa delle molestie sessuali.

Secondo gli accordi, Yao dovrebbe lasciare il MOCA a fine maggio e iniziare allo Smithsonian il 5 giugno 2023, ma è ancora tutto da decidere.