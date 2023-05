Al di là del marmo è il nuovo podcast di Galleria Borghese che presenta in dieci episodi il tesoro delle opere della collezione archeologica, ideato da Stefania Vannini, storica dell’arte e referente per l’Accessibilità di Galleria Borghese, e dall’archeologo Rasul Mojaverian.

Un viaggio alla scoperta di quell’Antico che nella Galleria è disposto lungo le pareti in veste di arredo sontuoso: un patrimonio inestimabile che resta al margine dello sguardo e dell’attenzione del pubblico, solitamente interessato ai grandi capolavori della collezione moderna.

Grazie alla collaborazione della Prof.ssa Lucilla D’Antilio, scultrice e docente non vedente, il podcast offre anche contenuti accessibili a persone con disabilità visiva, utilizzando un linguaggio evocativo, piano e semplice, attento alla descrizione delle opere, alcune delle quali raggiungibili anche con il tocco delle mani. Il podcast attiva, infatti, una serie di percorsi tattili dedicati sia a persone con disabilità visiva che vedenti, grazie anche alla presenza di alcune copie realizzate appositamente dallo scultore Stefano Amici.

Gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming, e sul sito del museo: www.galleriaborghese.it