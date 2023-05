Il Cinema Troisi organizza una rassegna tra cinema e architettura

Dal 9 al 13 maggio, un film al giorno proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Questo il programma della nuova rassegna del Cinema Troisi in collaborazione con la Facoltà di Architettura della Sapienza. Tra mezz’ora, cadendo apre un dialogo tra Cinema e Architettura concentrandosi sulla relazione tra il corpo dei giovani, ancora indefinito e in cerca di forma, e lo spazio che li circonda. Ogni film sarà accompagnato da un incontro con gli autori, a cura di Orazio Carpenzano, Preside della Facoltà di Architettura e dell’arch. Claudia Tombini, in cui si approfondirà in che modo il linguaggio cinematografico indaga il rapporto fra i corpi e i luoghi: la città e le sue strade, le case e le loro stanze, il giorno, la notte; elementi che quando si è ragazzi sono bagnati di tutto un altro colore.

Il calendario completo:

9 maggio alle 15.00

“FIORE” di Claudio Giovannesi

Presenta prof. arch. Pisana Posocco

“ELEPHANT” di Gus Van Sant

Presenta lo scrittore e poeta Valerio Magrelli

“ANHELL69” di Theo Montoya

Presenta Alessandra Ceccotti vicepresidente del Circolo Marco Mieli

“DRIFT” di Helena Wittmann

Presenta prof. arch. Mosè Ricci

“LE EUMENIDI” di Gipo Fasano

Presentano Gipo Fasano, il produttore Giorgio Gucci e prof. arch. Antonella Greco

Tutte le info su: cinematroisi.it