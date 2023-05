Maike Cruse, attualmente direttrice della Gallery Weekend Berlin (GWB), diventerà la nuova direttrice di Art Basel a Basilea, un ruolo creato dopo la partenza dell’ex direttore globale di Art Basel, Marc Spiegler, lo scorso ottobre.

Cruse inizierà a lavorare ad Art Basel a luglio e parteciperà all’evento svizzero di quest’anno a giugno come spettatrice. Sarà alle dipendenze di Vincenzo de Bellis, direttore delle fiere e delle piattaforme espositive di Art Basel, entrato nell’agosto del 2022, e lavorerà al fianco di Andreas Bicker, responsabile del business e della gestione dell’Europa.

Prima di entrare alla GWB, Cruse è stata direttore di Art Berlin Contemporary (ABC) dal 2012 al 2016, poi di Art Berlin dal 2016 al 2019. Ha lavorato anche presso il KW Institute of Contemporary Art di Berlino e la Biennale di Berlino.

Cruse è stata responsabile della comunicazione di Art Basel dal 2008 al 2011 e poi ha lasciato l’incarico per ragioni personali, pur rimanendo vicina alla fiera per amicizia con Marc Spiegler e come organizzatrice di due appuntamenti: Conversazioni e Salone dell’Arte.

Dopo che Spiegler ha lasciato l’azienda, Horowitz e de Bellis hanno contattato Cruse per il ruolo. “Facevo già parte del team – ha affermato Cruse in un’intervista a The Art Newspaper – poiché ho vissuto a Basilea, conosco molto bene le istituzioni e i loro direttori. Inoltre, lavoro con le gallerie e i loro artisti da molti anni, come direttore di ABC e di Gallery Weekend Berlin”. Sebbene Cruse non voglia commentare i problemi specifici che Art Basel potrebbe affrontare, afferma che le sfide che il mercato dell’arte in generale deve affrontare sono le seguenti: “Come abbiamo visto nel rapporto sul mercato dell’arte di UBS e Art Basel, le gallerie d’arte più grandi stanno crescendo, ma è anche molto importante promuovere le gallerie più giovani e di medie dimensioni perché sono il nostro futuro e per loro è molto più difficile. È un aspetto che credo non dovremmo dimenticare”.