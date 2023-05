Aprirà in estate, divisa tra Salisburgo e Monaco di Baviera. È la più grande retrospettiva dedicata a Marinella Senatore che si sviluppa in un progetto che coinvolge contemporaneamente le due città. We Rise by Lifting Others, una mostra in due capitoli, nel Museum der Moderne di Salisburgo e il Museo VILLA STUCK di Monaco di Baviera, con la collaborazione con la Generali Foundation Collection.

«Come possono emergere forme di comunità in cui uguaglianza, inclusione ed empowerment sono pilastri portanti? Come può l’arte contrastare la divisione sociale del nostro tempo?»

Marinella Senatore affronta queste domande. Le due presentazioni si completano a vicenda e offrono una panoramica dell’intero percorso di ricerca dell’artista con nuove produzioni e opere degli ultimi quindici anni: installazioni partecipative, film e spettacoli audio realizzati come progetti collaborativi, installazioni luminose, sculture al neon, fotografie, disegni, collage, dipinti, lavori e una nuova messa in scena di uno dei progetti chiave di Senatore, The School of Narrative Dance (SOND) da lei fondata.

Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others, installation view, 2023. Courtesy of the artist and Museum der Moderne Salzburg. Photo Rainer Iglar

Le presentazioni a Salisburgo e Monaco culmineranno in grandi parate sviluppate con la popolazione locale nell’ambito della SOND e celebrate come un festival poetico di comunità, con danza, musica, canto e altri spettacoli. La sfilata a Salisburgo sarà prodotta in collaborazione con SZENE Salzburg e si svolgerà nell’ambito del festival Sommerszene il 24 giugno 2023, mentre quella a Monaco si terrà il 23 luglio 2023.

Una completa pubblicazione sull’opera dell’artista sarà pubblicata da Verlag Hatje Cantz per accompagnare le mostre. Gli autori – Théo-Mario Coppola, Chus Martínez, Helena Pereña, Nora Sternfeld e Jürgen Tabor – discutono questioni relative a diversi temi, come la tensione tra individuo e collettività, il desiderio e l’appartenenza, l’inclusione socio-politica e le forme alternative di organizzazione, nonché il potenziale trasformativo dell’arte.

Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others, installation view, 2023. Courtesy of the artist and Museum der Moderne Salzburg. Photo Rainer Iglar