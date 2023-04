Sono finalmente aperte le iscrizioni per partecipare al Talent Prize 2023 il concorso di arti visive promosso da INSIDE ART e ideato da Guido Talarico, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione.

Il Talent Prize è aperto gratuitamente agli artisti nati a partire dal 1983 che operano nei campi della pittura, fotografia, scultura, installazione e video. In palio un premio acquisto dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione) e un ampio primo piano sul numero di Inside Art dedicato al concorso.

Al fine di favorire l’accesso al mercato dei nuovi talenti, sarà inoltre riservata agli sponsor e ai partner dell’iniziativa la possibilità di selezionare tra i partecipanti al Talent Prize i vincitori di alcuni premi collaterali istituiti ad hoc per la sedicesima edizione del concorso.

Per partecipare al Talent Prize 2023 i candidati dovranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già realizzata, purché non abbia partecipato ad altri concorsi o premi, inviando, nel periodo di tempo compreso tra il 27 aprile e il 12 giugno la documentazione necessaria, attraverso il sito www.talentprize.it (sezione “iscriviti”).

I partecipanti possono contare sulla professionalità di una giuria composta da riconosciute personalità del mondo dell’arte contemporanea: Peter Benson Miller, (Quadriennale di Roma), Gianluca Marziani (curatore e critico) Roberta Tenconi (Pirelli HangarBicocca), Federica Pirani(Storica dell’arte contemporanea), Chiara Parisi, (Centre Pompidou, Metz), Ludovico Pratesi(Critico d’arte), Marcello Smarrelli(fondazione Ermanno Casoli), Anna Mattirolo (Scuderie del Quirinale), Guido Talarico (editore e direttore di Inside Art) Luca Lo Pinto (Museo Macro), Renata Cristina Mazzantini (Quirinale Contemporaneo) e Costantino D’Orazio (curatore).

Il vincitore, i nove finalisti e i premi speciali scelti dagli sponsor avranno diritto a un servizio sul numero di Inside Art dedicato al Talent Prize ed esporranno i propri lavori nella collettiva finale, prevista in autunno in un museo capitolino.

Il Talent Prize è nato nel 2008 in risposta alla volontà di Inside Art di sostenere i giovani talenti dell’arte contemporanea in un modo reale e concreto. Una filosofia che da anni accompagna tutte le attività editoriali della casa editrice, dal magazine ai libri d’artista, fino alla comunicazione online. Il premio, oggi alla sua tredicesima edizione, è diventato una tappa cruciale dell’anno artistico italiano e internazionale: un’autorevole piattaforma istituzionale e mediatica attraverso la quale battezzare alcuni dei più promettenti artisti della scena contemporanea.

Il bando è scaricabile dal sito www.talentprize.it