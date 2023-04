EU4ART. Conclusione di un progetto triennale di alleanza universitaria

Il 28 aprile, nella storica sede dell’Accademia di Belle Arti di Roma, in via di Ripetta, si terrà l’evento finale del progetto triennale EU4ART – European University of Fine Arts. Analisi dei risultati e obiettivi futuri della prima Università Europea di Belle Arti che ha visto coinvolte quattro importanti istituzioni accademiche europee: l’ABA di Roma, l’Hungarian University of Fine Arts di Budapest, l’Academy of Fine Arts di Dresda e la Art Academy of Latvia.

L’evento prevede gli interventi dei partner Internazionali che hanno condiviso l’esperienza di costruzione dell’Università Europea, nonché di rappresentanti della Commissione Europea che ha guidato la prima fase del progetto pilota. EU4ART – European University for common fine arts è la prima Alleanza di Università Europee che riunisce Istituzioni dedicate all’istruzione superiore delle arti. L’Alleanza universitaria europea EU4ART in tre anni di progetto pilota ha lavorato per realizzare una visione: creare una nuova qualità di cooperazione nell’ insegnamento, nell’educazione, nella ricerca e nell’amministrazione.

La giornata si aprirà alle ore 10 con gli interventi di Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Senatrice Alessandra Gallone in rappresentaza del MUR , di Eross Istvan, direttore della Hungarian University of Fine Arts, di Oliver Kossack, direttore della Dresden Academy of Fine Arts e di Kristaps Zarins, direttore della Art Academy of Latvia. A seguire Valeria Biggi e Claudia Peritore, della INDIRE – National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research, parleranno delle Università Europee, mentre i professori delle Accademie di Roma, Riga e Budapest, Beatrice Peria, Janis Gailitis e Laszlo Lelkes esporranno i principali risultati raggiunti con il progetto EU4ART. La Conferenza sarà occasione anche per raccontare le esperienze di alcuni mentors e studenti, interverranno: Dominika Drotos, Angelica Speroni, Isabell Meldner e Katrina Biksone. Alcuni momenti saranno, poi, dedicati alla “European Universities FILM-EU and UNA EUROPA” con Andres Jõesaar, della Tallin University, FILM-EU e Daniela Masini, dell’ Università di Bologna, e ad “EU4ART – Differences: Horizon pilot project for artistic research” con l’intervento del professore dell’Aba di Roma, Franco Ripa di Meana.

A chiusura dell’evento una tavola rotonda e l’inaugurazione della mostra Visual Tale of EU4ART, un racconto visivo che accompagnerà gli ospiti nella storia del progetto. Mentre, la tavola rotonda sarà l’occasione per discutere la specificità dell’educazione artistica in rapporto ai problemi sulla metodologia di insegnamento, della ricerca e dei problemi burocratici dati dai limiti posti dalle normative dei singoli Stati in merito al riconoscimento legale di un titolo di studio a livello europeo. Partecipano: Jørn Mortensen, Vice President of ELIA European League of Institutes of the Arts, Fehér Ildikó, Quality Assurance expert, Hungarian University of Fine Arts, Magnus Quaife, University of the Arts Helsinki, Andres Jõesaar, Tallin University, FILM-EU, Daniela Masini, dell’Università di Bologna/Una Europa, Valeria Biggi/Claudia Peritore, INDIRE e Beatrice Peria, Academia di Belle Arti di Roma.