Ancora un’azione privata, da parte di un marchio di moda, a sostegno della cultura del BelPaese. Dolce&Gabbana diventa infatti partner istituzionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per supportare la valorizzazione il patrimonio artistico, culturale e ambientale italiano. Fino al 2026 le due realtà costruiranno un percorso sinergico di iniziative volte a promuovere l’impegno a favore della tutela delle bellezze e del patrimonio del Paese sulla base dei loro valori comuni: italianità, cultura, tradizione, educazione e bellezza.

“Fin dalla sua fondazione – comunica il marchio di moda sul suo sito ufficiale – Dolce&Gabbana riconosce e promuove l’eccellenza delle tante maestranze artigiane dell’Italia e delle bellezze artistiche e architettoniche del territorio: un tesoro dal valore inestimabile da preservare dall’usura del tempo, che inevitabilmente si intreccia con la storia, la cultura e le tradizioni della penisola. Dai chiari riferimenti all’italianità che costellano la produzione creativa del brand all’ideale Grand Tour dell’Alta Moda, che ogni anno tocca alcune delle località più suggestive d’Italia alla riscoperta della sua autentica bellezza, l’impegno di Dolce&Gabbana nella promozione delle eccellenze del Paese nel mondo è intrinseco nel suo DNA”.

Si va così a rafforzare il legame del marchio con il territorio, attraverso l’ufficializzazione di una partnership di tre anni che andrà a coinvolgere le comunità e a contribuire attivamente alla creazione di valore sociale.



In occasione della Design Week di Milano, Dolce&Gabbana celebrerà questa nuova sinergia con un allestimento speciale delle vetrine delle boutique in città e la presentazione di contenuti realizzati in esclusiva per la Virtual Room dello store Dolce&Gabbana Casa in Corso Venezia 7, che metteranno in dialogo alcuni dei Beni della Fondazione con l’universo creativo del brand.