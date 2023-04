«È opportuno notificare opere che abbiano meno di 100 anni? Non si può più vendere un quadro del ’62, più giovane di me?». Con il solito piglio provocatorio, il Sottosegretario Vittorio Sgarbi porta sul banco del Ministero della Cultura una questione dibattuta in materia di mercato nazionale e internazionale. Il 20 aprile si terrà a questo proposito un convegno, in programma nella sala della Crociera del Ministero della Cultura, che chiama a raccolta esperti italiani e stranieri per discutere della Circolazione delle opere d’arte: modelli europei. Spiega Sgarbi: «Anche grazie ai mercanti abbiamo in Italia una quantità straordinaria di collezionisti d’arte antica e moderna. Se sono d’arte moderna vengono premiati, mentre quelli d’arte antica sono trattati come tombaroli. Mi chiedo: è opportuno notificare opere che abbiano meno di 100 anni?»

Al convegno, diviso in due sessioni (una mattutina dalle 10,00 alle 13,00) e una pomeridiana (dalle 15,00 alle 20,00) interverranno, moderati dal prof. Fabio Canessa: Antonio Tarasco, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura; Stefania Bisaglia, Dirigente del Ministero della Cultura, esperta i circolazione delle opere d’arte; Anna Somers Cock, storica dell’arte ed editrice; Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze; Gloria Gatti, avvocato esperta del patrimonio culturale; Francesco Salamone, avvocato specializzato nel diritto delle opere d’arte e docente universitario; Giuseppe Calabi, avvocato esperto in diritto dell’arte; Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte; Peter Glidewell, esperto d’arte; Francesca Cappelletti, direttrice Galleria Borghese; Pietro Valsecchi, collezionista e produttore cinematografico; Matteo Smolizza, direttore casa d’aste; Philippe Plantade, giurista francese; Alessandra Di Castro, antiquario; Claudio Consolo, professore di Diritto processuale civile alla Sapienza; Francesco Petrucci, conservatore di Palazzo Chigi ad Ariccia; Generale Vincenzo Molinese, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Concluderà il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi.

«In Italia non c’è un mercato nero – aggiunge Sgarbi – c’è un mercato italiano che è piccolo, modesto rispetto al mercato internazionale. In Francia se un’opera interessa allo Stato, lo Stato la compra, non la tiene in ostaggio. Se non c’è un mercato un’opera non esiste, e chi la fa esistere deve essere premiato, non punito. E perché un’opera deve essere libera solo se vale meno di 13.500 euro? Chi ha detto che se costa più di 13.500 euro diventa importante per il patrimonio nazionale? Importante è invece che ci sia qualcuno che capisca quando una cosa è degna davvero di interesse e quando no».