L’Art Week milanese è alle porte, e Milano si prepara ad accogliere, insieme a miart, una serie di eventi collaterali e mostre diffuse. Tra questi, Eataly Art House – E.ART.H. in collaborazione con lo store milanese Orefici11 presenta, giovedì 13 aprile alle ore 22.00, la performance Sorry Mom degli artisti Simona Andrioletti e Riccardo Rudi, con il contributo dei rapper Rilla e Güendalein, attivi a Monaco di Baviera, e Over Lapa, Gretä e Akuma, del collettivo milanese Over Gang.

La performance nasce a seguito di un progetto speciale che ha preso avvio nei mesi scorsi – da novembre 2022 a marzo 2023 – dedicato al pubblico di adolescenti, dai 16 ai 20 anni, e articolato in tre fasi: due laboratori e un terzo atto di restituzione pubblica. Ragazze e ragazzi hanno partecipato a un’esperienza cross-disciplinare inclusiva, ponendo in dialogo il mondo delle arti visive con la moda e le sonorità contemporanee provenienti dall’universo rap, utilizzando l’occasione anche per riflettere sui consumi della nostra società in un’ottica di sostenibilità.

A novembre 2022 si è tenuto il primo workshop di analisi testuale e scrittura, con la partecipazione dei rapper Noah “Rilla” Kretschmann (Monaco di Baviera) e Over Lapa (Milano). A partire da una selezione di testi, i partecipanti hanno definito, con artisti e musicisti, i contenuti con cui customizzare gli abiti forniti da Orefici11. Successivamente, a febbraio 2023, con il secondo workshop dedicato alla customizzazione, la collezione ha preso corpo insieme all’aiuto di uno stylist e sempre alla presenza degli artisti, le ragazze e i ragazzi hanno lavorato direttamente sui capi, riportando le citazioni scelte a partire dai testi analizzati nella prima parte del workshop. Dickies, Timberland, North Face e Napapijri, capi che non avrebbero potuto essere rimessi in commercio per la vendita al dettaglio, hanno trovato nuova vita diventando opere d’arte.

Adesso, il 13 aprile 2023, i si prepara alla parte conclusiva del progetto che prevede la sfilata della collezione e il live di Rilla, Güendalein, Over Lapa, Gretä e Akuma. Una performance che invaderà gli spazi dello store e incontrerà per la prima volta il pubblico.

L’indagine sulla condizione esistenziale degli adolescenti si configura come uno dei temi dominanti della ricerca di Andrioletti, che studia le loro dinamiche relazionali anche attraverso workshop che le permettono di entrare in dialogo diretto con quelle generazioni e quei contesti sociali che meritano attenzione e che spesso sono meno considerati. Sorry Mom è l’evoluzione del progetto realizzato da Andrioletti e Rudi con il contributo di Noah “Rilla” Kretschmann e Luca Napoli all’Akademie der Bildenden Künste e al Museo Villa Stuck di Monaco di Baviera. L’opera era costituita da un’installazione totale che comprendeva luci, video, display scultorei, profumi, soundscape, musica e una T-shirt in edizione limitata. Un’opera d’arte totale che coinvolge tutti i sensi: dalla costruzione di un paesaggio, fatto di sonorità contemporanee e parole cariche di significato che riecheggiano i messaggi fondamentali del progetto, sino alla loro messa in scena coordinata, che comprende uno specifico light design e il ricorso al linguaggio della performance.

Simona Andrioletti e Riccardo Rudi, Sorry Mom

con i rapper Rilla, Güendalein, Over Lapa, Gretä e Akuma

performance e live musicale

13 aprile 2023, ore 22.00 – 24.00

Orefici11 – via Orefici 11, Milano