Quando una guerra finisce, inizia – in genere lontano dall’attenzione mediatica – un tempo lungo che non sempre porta a una pace reale e durevole. La Fondazione Imago Mundi presenta nella sale delle Gallerie delle Prigioni a Treviso la mostra La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata. Una profonda riflessione sulla differenza che intercorre tra il semplice concludersi della fase armata di un conflitto e l’instaurarsi di una vera e propria condizione di pace, mettendo al centro della ricerca proprio quella fragilità del momento di passaggio in cui un vecchio sistema è caduto e un altro non è ancora sorto, un chiaroscuro in cui solo decisioni all’insegna del dialogo possono garantire un futuro.

Il percorso espositivo curato dalla Fondazione Imago Mundi espone i lavori di quindici artisti: Francesco Arena, Terry Atkinson, Massimo Bartolini, Eteri Chkadua, Maxim Dondyuk, Harun Farocki, Leon Golub, Alfredo Jaar, JR, Mario Merz, Richard Mosse, Pedro Reyes, Martha Rosler, Sim Chi Yin e Ran Slavin. Una selezione di opere che rimanda a guerre sia del nostro tempo sia di altre epoche storiche, seguendo una riflessione sul potere e il significato delle immagini nella storia dell’arte e della comunicazione.

Alfredo Jaar, Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, e in questo chiarascuro nascono i mostri, 2016, neon. Courtesy l’artista e Galleria Lia Rumma Milano / Napoli. © ALFREDO JAAR, by SIAE 2023. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

Francesco Arena, Letto per i giorni e per le notti, 2022, letto dell’ex carcere di Procida, rame. Courtesy l’artista e Studio Trisorio, Napoli. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi Francesco Arena, Letto per i giorni e per le notti, 2022, letto dell’ex carcere di Procida, rame. Courtesy l’artista e Studio Trisorio, Napoli. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

La mostra si apre con le opere del fotoreporter ucraino Maxim Dondyuk, che presenta con un allestimento immersivo le serie fotografiche inedite Culture of Confrontation, Ukraine ‘22 e Between Life and Death. Le foto compongono un excursus che inizia dai giorni della Rivoluzione arancione nelle strade di Kiev e ci porta fin sull’attuale fronte del conflitto, nelle trincee e nei villaggi bombardati. Contrapposti agli scatti di Dondyuk, una selezione dalla serie Infra del fotografo irlandese Richard Mosse conduce il visitatore nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo, sfidando le categorie del giornalismo di guerra e ritraendo con la pellicola a infrarossi paesaggi e momenti di vita quotidiana intrappolati in una drammatica tragedia umanitaria.

La mostra prosegue con due opere di Terry Atkinson che testimoniano la barbarie dei conflitti in ogni epoca, sottolineando i rapporti tra economia e guerra. Due video-saggi prodotti dalla Fondazione a cura di Fulvia Strano e Francesco Spampinato commentano, il primo, le rappresentazioni della guerra nella storia dell’arte, e il secondo, come le tecniche fotografiche, la loro evoluzione tecnologica e la narrazione dei conflitti abbiano reso sempre più lontane realtà e simulazione, cambiando la percezione degli eventi bellici. La presenza, inoltre, al primo piano della prima bandiera della pace, creata nel 1961 da Aldo Capitini, fondatore del movimento nonviolento italiano, sottolinea l’importanza di chi lavora per costruire la pace.

Autore sconosciuto, Tappeti di guerra, data sconosciuta, tappeto annodato a mano. Courtesy Fondazione Sergio Poggianella, Rovereto. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

Segue l’opera di Leon Golub, pittore americano che nella sua lunga carriera ha rappresentato in modo diretto e spietato le dinamiche del potere e della violenza sui corpi. I lavori di Harun Farocki e Martha Rosler riflettono invece sulla ricezione e comprensione delle immagini create dalla

guerra. In Farocki, quello che passa tra l’atto di vedere e quello di rappresentare e tra economia capitalista e guerra, dimostrano come la tecnologia abbia reso obsolete le tradizionali concezioni dello sguardo e della creazione di immagini. I fotomontaggi di Rosler riprendono l’invasione americana dell’Iraq del 2003 e rivelano quanto la comprensione collettiva della guerra sia modellata e influenzata dai media. Nel video di Ran Slavin anche i ruderi e i detriti di campi militari d’addestramento oggi abbandonati, un contrasto tra il paesaggio lunare e desolato e le riprese di un corpo femminile nudo, come a rimarcare quanto la terra e i corpi siano vittime delle guerre

fatta dagli uomini. L’opera di Francesco Arena, che recupera da un carcere un vecchio letto, mostra stralci della vita irregimentata dei soldati e dei prigionieri, mentre percorrendo il corridoio si incontra

il neon di Alfredo Jaar, che citando Gramsci indica come le guerre nascano in momenti

di smarrimento e di transizione tra un mondo vecchio che dobbiamo lasciare e uno

nuovo che dobbiamo costruire.

La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata, 2023, exhibition view, Galleria delle Prigioni, Treviso. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

Massimo Bartolini, Horizontal Victory, 2022, acrilico su pianoforte, alabastro. Courtesy l’artista e MASSIMODECARLO. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi Maxim Dondyuk, dalle serie Culture of Confrontation, 2023, stampa su tessuto. Courtesy l’artista. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

Un mondo nuovo, libero dalle armi nucleari è ritratto negli scatti di Sim Chi Yin, nel corso di un viaggio che ci porta in Corea del Nord e nelle basi missilistiche nucleari statunitensi. L’artista messicano Pedro Reyes presenta, invece, il video Under the Cloud sui luoghi di sperimentazione delle bombe nucleari e, con la serie Disarm, trasforma le armi sequestrate dal governo messicano ai narcotrafficanti in strumenti musicali. Massimo Bartolini propone la ricostruzione del modello di

pianoforte che le armate americane portavano nelle loro campagne militari durante la seconda guerra mondiale. Fattore potente di socialità, il pianoforte serviva ad alzare il morale delle truppe al fronte, divenendo così quindi uno strumento di guerra. I dipinti della georgiana Eteri Chkadua accompagnano il visitatore nella dimensione quotidiana dello stato di guerra, con le sue conseguenze e ripercussioni, sia psicologiche che materiali. Segue l’allestimento di una serie di tappeti di guerra afghani che riproducono le armi dei tanti conflitti che hanno martoriato quella terra.

Salendo, al secondo piano, troviamo il primo igloo realizzato da Mario Merz, dove su una semisfera di argilla viene posizionata la frase del generale nord-vietnamita Giap: “Se il nemico si concentra perde terreno, ma se si disperde perde forza”, che da strategia militare diviene, nell’ottica di Merz, anche una riflessione sui flussi di energia. Conclude il percorso una recente opera di JR: una stampa in negativo su legno di una foto di bambini profughi di guerra colti in una corsa libera e carica di speranza verso il futuro.

Maxim Dondyuk, Ukraine 2022, 2022, video, audio, 3’54’’. Courtesy l’artista, Anton Baibakov e Oleg Sosnov. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

Maxim Dondyuk, dalle serie Culture of Confrontation, 2023, stampa su tessuto. Courtesy l’artista. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi Aldo Capitini e Maria Francesca Siciliani, Bandiera della pace, 1961, tessuto. Courtesy Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Perugia. Photo credit Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi

La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata

Francesco Arena, Terry Atkinson, Massimo Bartolini, Eteri Chkadua, Maxim Dondyuk, Harun Farocki, Leon Golub, Alfredo Jaar, JR, Mario Merz, Richard Mosse, Pedro Reyes, Martha Rosler, Sim Chi Yin,

Ran Slavin

a cura di Fondazione Imago Mundi

fino al 17 settembre 2023

Gallerie delle Prigioni – Treviso