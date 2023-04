Galleria Cracco a Milano, progetto nato da un’idea dello chef Carlo Cracco con l’agenzia di comunicazione Paridevitale e a cura del canale televisivo Sky Arte, con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea in Galleria Vittorio Emanuele II, ospita per la sua sesta edizione un’installazione di Marinella Senatore dal 5 aprile al 2 maggio 2023.

«Grazie all’incontro con Sky Arte e Paride Vitale – afferma lo chef Carlo Cracco – le lunette del ristorante hanno potuto trovare una loro vocazione diventando vetrina del talento artistico contemporaneo. Grazie alla ricerca e al bellissimo lavoro di Marinella Senatore abbiamo raggiunto un nuovo traguardo

portando la tradizione popolare italiana in Galleria».

Dopo gli interventi site-specific di artisti contemporanei italiani come Patrick Tuttofuoco, Masbedo,

Goldschmied&Chiari, Giovanni Ozzola e Valerio Berruti, Marinella Senatore è stata invitata a immaginare un’opera capace di andare oltre lo spazio espositivo delle vetrine-lunette del Ristorante Cracco, sottolineando con un approccio audace e inedito l’identità pubblica del progetto. La caratteristica principale della pratica artistica di Senatore è la forte dimensione collettiva e partecipativa capace di arrivare a un pubblico eterogeneo non soltanto di esperti del settore. We rise by lifting others, traendo ispirazione dalle luminarie tradizionali del sud Italia, a cui l’artista spesso ricorre, utilizza il potere simbolico della luce per essere messaggio positivo per e della collettività, trasformandosi in un manifesto orientato a generare un cambiamento sociale attraverso il potere visivo dell’arte. Con una estensione di oltre 11×3 metri, l’opera mantiene il legame con le vetrine-lunette coprendo la loro superficie e inserendosi in modo originale in Galleria, ponendosi anche come invito ad alzare lo sguardo cogliendo l’unicità del contesto architettonico circostante, simbolo della città di Milano. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Mazzoleni, London – Torino.