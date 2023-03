Un enorme parallelepipedo lucido e nero prende vita nel quartiere Eur di Roma, proprio accanto alla struttura futuristica di quella ormai nota come La Nuvola di Fuksas. È la nuova sede dell’hotel Hilton Rome Eur La Lama, progettata anch’essa dall’architetto Massimiliano Fuksas.

A 15 anni dall’inaugurazione del Centro Congressi adiacente, la struttura avveniristica si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza, 16 di larghezza, con 6 ascensori panoramici, per ospitare 439 camere, 2 ristoranti, 2 bar, 1 sala fitness, 7 sale riunioni, caratterizzando l’intero quartiere e la città. Unica è, già, la peculiarità dell’esterno, per poi entrare e rimanere colpiti dalla scultura di Arnaldo Pomodoro, una stele in bronzo che si protende verso l’alto, un obelisco che guida lo sguardo nel grande vuoto di assoluto effetto, fin su al sedicesimo piano. Spazi regolari e maestosi, al contempo, valorizzati dal concept dell’interior design curato dallo Studio Lorenzo Bellini, che miscela cromie terrose, materiali raffinati, pattern geometrici, design decò (anni ‘30 – ’40), pezzi unici creati su misura e capolavori d’arte contemporanea.

Volgendosi verso il desk della reception, infatti, l’occhio viene, quindi, rapito dal grande mosaico monumentale, realizzato da Marilù Rebecchini, che celebra gli scorci e i monumenti più identificativi della città Roma, o anche le opere in bronzo di Osanna Visconti di Modrone, dai paraventi che filtrano l’ingresso al Lounge Bar, all’imponente opera sulla parete del lungo banco bar, fino al tavolo in bronzo della Library.

Il fascino della struttura si può ammirare da una prospettiva diversa salendo ai piani superiori, attraverso gli ascensori panoramici, che aprono sui ballatoi con vetrate per ammirare dall’alto la hall: da qui i gioco di colori e contrasti fa da guida verso le camere dove tutto è studiato nei minimi dettagli, permettendo di godere della propria abitazione, con una visuale sui diversi angoli del quartiere e della città, grazie alle vetrate schermate che, salendo piano per piano, portano lo sguardo sempre più lontano. Il colore è il leit motiv di tutte le camere dell’Hilton Rome Eur La Lama, guidando la definizione degli ambienti, con richiami policromi agli affreschi pompeiani e alle scale cromatiche della pittura dei grandi maestri italiani del secolo scorso – Sironi, Donghi, Campigli, Casorati e molti altri –, secondo il metodo cromatico del color block.

