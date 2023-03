La Veneranda Fabbrica del Duomo, lo storico ente preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale, offre una nuova spettacolare esperienza alla città meneghina, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

A partire dal 22 marzo, infatti, una webcam installata sulla Guglia Maggiore del Duomo di Milano, a oltre cento metri di quota, sarà attiva 24 ore su 24 mostrando una finestra privilegiata per ammirare Milano dal punto più centrale della città: la Madonnina del Duomo.

Il balconcino della Madonnina diventa così un palco teatrale per dare la possibilità di assistere in live streaming a questo ambizioso progetto che saluta l’arrivo della primavera e omaggia la Madonnina nei giorni in cui ricorre anche il 175° anniversario delle Cinque Giornate, quando per la prima volta, nel 1848, il tricolore fu issato quale segno di libertà proprio sulla guglia più alta del Duomo.

Posta sulla struttura della Guglia Maggiore dagli esperti operai della Veneranda Fabbrica, proprio ai piedi della Madonnina, la webcam permette di apprezzare lo skyline milanese con una rotazione continua di 220°.

Per collegarsi alla webcam è possibile scegliere tra due modalità: accesso unico o abbonamento annuale, contribuendo così a sostenere la Veneranda Fabbrica del Duomo e i suoi lavori di restauro. L’accesso unico, a partire da € 2,00, permette di accedere per una singola sessione della durata di 20 minuti, inserendo il codice ricevuto dopo il pagamento alla pagina webcam.duomomilano.it. L’abbonamento annuale, a partire € 15,00, permette l’attivazione del servizio attraverso un codice attivo per 12 mesi, con sessioni illimitate, inserendo il codice ricevuto dopo il pagamento sempre sulla pagina webcam.duomomilano.it.

Non solo. Tutti i giorni, alle ore 7.50 e alle ore 19.30, la webcam sarà visibile per alcuni minuti attraverso Duomo Milano Tv, il canale YouTube ufficiale del Duomo di Milano, a tutti coloro che vorranno avere un’anteprima sull’iniziativa del progetto.