Fondamenta Gallery arriva con la seconda mostra del Prisma Art Prize, premio d’arte dedicato alla promozione e al sostegno degli artisti visivi e pittori emergenti di tutto il mondo, diretto da Marco Crispano. Per il secondo anno Prisma Art Prize presenta, dal 1 all’11 aprile, nello spazio di via Arnaldo Fraccaroli a Roma, una selezione eclettica e diversificata di artisti provenienti da tutto il mondo, selezionati per il loro talento e approccio innovativo alla pittura fra gli artisti partecipanti alle precedenti edizioni del premio: Kyle Hackett, Heidi Brueckner, Ayuna, Arianna Gobbi, Jeanne Ciravolo, Maryam Safajoo, Leonardo Dalla Torre, Cleo Wilkinson, Miyuki Sakatoku, Kathryn Mecca, Jerusa Simone, Sara Sacchet, Jacopo Zambello, Nonnoburro, Valerio Cavallaro, Anastasia Norenko e Valeria Savinova.

Il Prize è aperto a tutti i pittori, senza limiti di età, che utilizzano qualsiasi tecnica e mezzo. «L’obiettivo è essere un prisma che rifrange tutti i possibili esiti del processo pittorico, creando una selezione inclusiva, diversificata e rappresentativa delle possibilità che il mezzo pittorico offre agli artisti».

Prisma Art Prize

inaugurazione: 1 aprile, ore 18.00

1 – 11 aprile 2023

Fondamenta Gallery – via Arnaldo Fraccaroli, 9, Roma