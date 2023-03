Nikoi Island, una residenza immersa nell’Oceano Pacifico

Un paradiso immerso nella giungla della costa orientale indonesiana. Nel mezzo del blu dell’arcipelago Riau, si trova Nikoi Island, un’isola privata che ospita al suo interno Ubah Rumah, uno studio appositamente costruito e una residenza per artisti in visita e ricercatori, nata nel novembre 2022. Significa “casa del cambiamento”, e s’ispira alla cultura nomade degli indigeni – la comunità di Orang Laut che vivono nell’isola. Iniziato come un sogno pre-pandemico, il resort ha quindi da poco preso vita e ha iniziato ad accogliere creativi provenienti da tutta la regione del sud-est asiatico per periodi di residenza, all’interno dei quali sviluppare progetti, workshop con gli ospiti dell’isola, conoscere le comunità locali e scoprire qualcosa di più sulla loro storia e cultura.

«Incoraggiamo gli artisti a esplorare come il mondo intorno a noi sta cambiando e, in questi tempi di

cambiamento senza precedenti, come gli atti di ospitalità possono aiutarci ad adattarci», spiega Alecia Neo, co-direttrice artistica della residenza insieme a Ernest Goh.

Lyle Yeo, è stato il primo artista in residenza a Ubah Rumah. A conclusione dell’esperienza ha realizzato una performance in cui ha utilizzato l’intera isola come palcoscenico e lo staff di Nikoi Island come co-interpreti. «Semangat si riferisce anche alla forza vitale e all’essenza delle persone e di qualsiasi vita e cosa. L’esistenza di questa forza allude al mondo in cui viviamo in questo momento. Il mio piano di residenza tenta di esplorare il rapporto di coesistenza tra uomo e natura attraverso la connessione tra il mare e Semangat per creare i simboli e le combinazioni di performance in campi specifici», ha raccontato.

Ma non sono solo gli artisti a essere invitati a stabilirsi a Ubah Rumah. Anche i ricercatori entrano a far parte del programma: biologi marini, ecologisti e scienziati sociali si concentrano su una serie di argomenti che corrispondono alla cultura e la storia del territorio e alle sfide ambientali che sta affrontando. «Il programma non solo fornisce una piattaforma ai residenti per svolgere il loro lavoro, ma aumenta anche la consapevolezza a livello locale e internazionale delle storie della comunità e gli ecosistemi che sono minacciati», spiega Goh.



Oltre alle esperienze a cui i residenti di Ubah Rumah accedono attraverso workshop e

performance, tutti quanti contribuiscono all’archivio collettivo di immagini e conoscenza storica, una risorsa digitale open-source che mira a documentare e a rendere accessibili le informazioni sulla cultura profonda della regione. «Conservazione, Commercio, Comunità e Cultura sono le 4C nell’ambito del nostro operare – spiega Andrew Dixon, CEO e co-fondatore di Nikoi – e la cultura è un aspetto a cui spesso facciamo fatica a dare la priorità come resort privato dell’isola. Ma questo programma è un passo nella giusta direzione per noi e un elemento chiave nel nostro strategia per sostenere le arti a livello locale».



Tutte le info: nikoi.com