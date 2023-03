Arte, sviluppo urbano, comunità. Tavola rotonda alla Luiss

Degrado ambientale, pandemie, drammatiche oscillazioni di mercato, le complessità dei fenomeni migratori, sono elementi che negli ultimi anni hanno messo in crisi non solo il modello di sviluppo industriale così come si era affermato e consolidato nel secolo scorso, ma anche quello attuale post industriale, della globalizzazione. Abbiamo assistito a un’accelerazione fortissima che ha minato i tradizionali equilibri, mettendo in atto dinamiche sulle quali non abbiamo ancora una chiara consapevolezza, nel sociale certamente ma cnhe nel campo della produzione e del lavoro.

In questa direzione, Luiss ha creato un ciclo di conferenze dal titolo Produzione culturale per approfondire con esperti del settore non solo le conseguenze e le connessioni, ma anche le opportunità che nascono e che derivano dalle reali modifiche che coinvolgono i sistemi di produzione, i modi e i contenuti delle attività d’impresa e dei profili professionali, quali risposte ai bisogni di una società in parte inesplorata nella sua mutazione radicale.

Il progetto, che ha preso avvio ad ottobre 2022 con la curatela di Roberto Grossi, coinvolge docenti e studenti dell’università in un percorso di analisi e “lettura” di alcuni temi di grande attualità e rilevanza, illustrati da protagonisti ed esperti in grado di esporre le chiavi interpretative strategiche e più rilevanti. In ognuna delle sessioni tematiche sono state proposte e illustrate le esperienze concrete messe in atto da imprese, professionisti, giovani creativi che hanno evidenziato nuove strade per tornare ad essere protagonisti dei cambiamenti e indicare i possibili profili di una nuova economia e modalità del lavoro. Per l’ultimo appuntamento del ciclo, quello del 28 marzo 2023, sono stati invitati a parlare di ARTE, SVILUPPO URBANO E COMUNITÀ. Il talento dell’artista a servizio della collettività, l’architetto urbanista, Presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, Linda Di Pietro, curatrice e direttrice artistica di BASE Milano in un talk moderato dal direttore ed editore di Inside Art, Guido Talarico.

A conclusione del ciclo di conferenze, che saranno aperte alle domande dei partecipanti, gli allievi saranno chiamati a presentare una idea creativa o un progetto attinente ad uno dei temi, come possibile sollecitazione e risposta concreta sul piano professionale o come attività di impresa. I progetti faranno parte di una “Borsa progetti” e saranno valutati da una commissione che indicherà quelli meritevoli del conferimento di un apposito Premio Luiss.