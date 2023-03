È stata pubblicata l’edizione 2023 del report QS World University Rankings by Subject. La classifica per discipline conferma La Sapienza prima al mondo nella materia Classics and Ancient History, con il punteggio di 98.7, e prima in Italia in ben due aree tematiche: Arts & Humanities e Natural Sciences, rispettivamente al 41° e 44° posto mondiale.

Una grande novità della classifica 2023 è l’ingresso del subject History of Art, in cui Sapienza è prima in Italia, al 17° posto mondiale. Il ranking analizza quest’anno 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche e La Sapienza si è classificata in tutte e 5 le aree e in 43 materie, ottenendo complessivamente un’ottima performance a livello mondiale, posizionandosi tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie.

L’Ateneo vanta inoltre 14 primati nazionali nelle seguenti materie: Classics & Ancient History (1), Archaeology (11), History of Art (17), Physics & Astronomy (35), Library & Information Management (43), History (49), Psychology (61), Statistics & Operational Research (fascia 51-100), Nursing (fascia 51-100), Theology, Divinity & Religious Studies (fascia 51-100), Anthropology (fascia 51-100), Development Studies (fascia 101-120), Biological Sciences (108), English Language & Literature (fascia 101-150).

«Per la terza volta consecutiva – afferma la Rettrice Antonella Polimeni – gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale QS World University Rankings by Subject. Il ranking premia gli studi umanistici del nostro Ateneo, tra i quali il primo posto in Italia per Archaeology, History, Library & Information Management e History of Art, materia introdotta quest’anno per la prima volta. Sapienza è tra le prime 50 università al mondo in materie, tra le quali Fisica-Astronomia e Diritto; ed è al primo posto in Italia in altrettante numerose discipline, come Psicologia, Statistica e Infermieristica. Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo».

Qui il report completo: QS World University Rankings by Subject