Ai Weiwei ti invita a fare il dito medio a chi vuoi tu

Non è una novità. Ai Weiwei è noto a tutti per le sue operazioni provocatorie e il suo dito medio alle autorità lo aveva già mostrato in una delle sue serie più famose Study of Perspective, nel 1995. Immagini che mostrano il dito medio dell’artista contro diversi luoghi in tutto il mondo, molti dei quali sono punti di riferimento iconici, soprattutto politici, dei rispettivi paesi.

Oggi, anche noi possiamo pubblicare il dito medio per un nuovo lavoro digitale online sulla piattaforma aperta dall’artista, in collaborazione con la società Avant Arte, col nome Middle Finger. I partecipanti possono sovrapporre il braccio teso dell’artista e attivista cinese su varie posizioni ricercabili, scaricare un “ritaglio” ad alta risoluzione del braccio di Ai Weiwei da sovrapporre alle proprie immagini. «L’archivio delle immagini sarà in mostra su avantarte.com e le persone sono invitate a utilizzare l’hashtag #studyofperspective quando condividono sui social media», afferma una nota del progetto. Tra i punti di riferimento più importanti vi sono: la Statua della Libertà, la Torre Eiffel e la Trump Tower, ma anche la banca Credit Suisse e opere d’arte di Vincent Van Gogh, Hans Holbein The Younger e Banksy.

Middle Finger annuncia anche una nuova mostra delle opere di Ai Weiwei al Design Museum di Londra e, contestualmente, Avant Arte vende un’edizione serigrafica a tempo limitato, Middle Finger in Red (€ 410) per 24 ore il giorno 30 marzo (il 65% dei profitti della vendita sarà devoluto al Design Museum).