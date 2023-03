La nuova mostra di Villa Medici nasce dalla volontà di raccontare la storia di una compagnia che oltre aver creato il primo treno di lusso che collegava Parigi all’odierna Istanbul, è diventato simbolo di un mito moderno. Orient-Express & cie. Itinerario di un mito moderno è anch’essa un viaggio nella storia della Compagnie Internationale des Wagons-Lits che ha rivoluzionato i viaggi di lusso. La mostra esplora e analizza documenti ritrovati nell’archivio dell’azienda Compagnie Internationale des Wagon-Lits: più di 200 tra fotografie, documenti, cartoline, locandine e memorie sono esposte nell’Accademia di Francia, nel cuore di Roma.

Orient-Express & cie. Itinerario di un mito moderno, exhibition view at Villa Medici, Roma © Daniele Molajoli

Oltre al celebre Orient -Express, ormai parte della nostra sfera iconografica e culturale, la Compagnia creò un treno di lusso che dal 1883 ha collegato Parigi a Roma: a Villa Medici, ancora una volta, viene mostrato uno spazio di convivenza tra la storia italiana e quella francese. Nelle idee e negli intenti dei curatori Eva Gravayat e Arthur Mettetal, la mostra vuole offrire l’occasione di viaggiare in una storia non solo geografica e di trasporti, ma anche politica, sociale e diplomatica. Infatti, affianco a una puntuale ricerca sulle innovazioni di questi treni emerge un elogio ai suoi dipendenti, dediti alla cura dei clienti. Grazie alla rilevanza dei progetti della compagnia la documentazione che possediamo in materia è straordinaria: sono stati infatti immortalati i cantieri di costruzione, gli ambienti di lavoro, i processi di mantenimento e la fruizione da parte di ospiti di alto livello. La maggior parte delle fotografie esposte sono anonime, ma Alcune portano la firma di celebri studi quali ad esempio Paul Nadar, Albert Chevojon e Sebah & Joiailler.

Orient-Express & cie. Itinerario di un mito moderno, exhibition view at Villa Medici, Roma

Camminando per le sale affrontiamo quattro tematiche differenti: la destinazione, l’industria, il lusso e la mitologia. Nel primo momento ci viene offerta l’occasione di comprendere l’importanza di varcare le frontiere viaggiando su treni lussuosi e veloci, accompagnati da una compagnia che offriva un’occasione di vivere tale esperienza completa attraverso una rete di alberghi e agenzie di viaggio in tutto il mondo. La Compagnie Internationale des Wagons-Lits ha creato un vero e proprio sistema turistico per i suoi clienti, che avevano l’occasione, all’epoca unica, di vivere anche il mondo esotico. Nella sezione dedicata all’Industria emerge la qualità del lavoro svolto, dalla creazione al mantenimento delle locomotive. Dopo aver compreso attraverso queste fasi i valori e gli obiettivi della compagnia ferroviaria, nell’ultima sala riviviamo l’importanza simbolica di questi treni, da un lato attraverso la documentazione dei viaggi di lusso e dall’altro attraverso la cultura cinematografica legata al nome del treno.

Orient-Express & cie. Itinerario di un mito moderno, exhibition view at Villa Medici, Roma

Un vero e proprio viaggio, dunque, nella storia della Compagnie, allo stesso tempo immersivo e puntuale. A coronare questa esperienza un video inedito di Sarah Moon che ci mostra la sua prospettiva, delicata e coinvolgente, sulle ferrovie.