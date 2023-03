Per la giornata di venerdì 17 marzo ISIA Roma Design ha organizzato una preziosa opportunità collettiva attraverso una Lectio Magistralis tenuta dal maestro Michelangelo Pistoletto in conversazione con il prof. Tommaso Salvatori, direttore di ISIA Roma e il prof. Francesco Monico.

Fresco di inaugurazione al Chiostro del Bramante, il celebre artista italiano, promotore di un’arte coautoriale e creatore di una terza via per l’equilibrio e l’armonia tra natura e artificio, intavola una conversazione con i due professori, spiegando agli studenti le sue teorie della Trinamica e del Terzo Paradiso.

A introdurre e dialogare con questo protagonista della scena artistica contemporanea sarà il prof. Francesco Monico, teorico dei media, docente presso ISIA Roma, e Direttore dell’Accademia Unidee, che presenterà l’idea di arte come strumento di trasformazione e chiave di lettura della società. L’artista è colui che fa da tramite tra i nuovi miti e la comunità, e oggi in un’epoca di cambio di paradigma è proprio l’artista che può costruire nuovi mondi e indicare le nuove narrative necessarie ad affrontare questo mutamento e i suoi possibili futuri.

L’evento sarà avviato dai saluti dal prof. Tommaso Salvatori Direttore di ISIA Roma, dalla Consigliera Tiziana Biolghini Delegata Città Metropolitana di Roma e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.