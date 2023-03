Un titolo, una profezia. Morning is Broken è apparsa nella contea del Kent, nel sud dell’Inghilterra, appena ieri 15 marzo, ed è già stata demolita. Il murale, raffigurante una persona e un gatto che spingono indietro le tende di ferro ondulato, è stato dipinto su una finestra sbarrata di una fattoria diroccata nella Blacksole Farm a Herne Bay.

Banksy ne ha subito confermato l’autenticità in un post su Instagram che mostrava sia il lavoro finito che la sua distruzione per mano degli operai edili. Gli operai hanno detto a Kent Online di essersi “sentiti male” quando hanno scoperto di aver distrutto un’autentica opera di Banksy. I costruttori sono ora riusciti a estrarre dalle macerie i resti del pezzo.

Morning is Broken è il secondo lavoro autenticato da Banksy quest’anno sul suo account Instagram, entrambi situati nel Kent. Il lavoro precedente, annunciato dall’artista il giorno di San Valentino, prendeva posizione contro la violenza domestica. Mostrava una donna con un vestito a quadri a quadretti in stile anni ’50 con un occhio livido che sembra aver appena eliminato il suo partner violento all’interno di un grande congelatore orizzontale. Situato a Margate, quell’opera è stata smantellata dal consiglio locale, rimuovendo congelatore, sedia rotta e bottiglia di birra vuota, “per motivi di sicurezza” poche ore dopo la sua inaugurazione. Il congelatore è stato successivamente restituito dalle autorità, ma l’intera installazione è ora in fase di smantellamento e trasferita a Dreamland, un vicino parco divertimenti, dove sarà visibile gratuitamente.

Allora qual è il messaggio con il suo ultimo lavoro? «Penso volesse che fosse distrutto perché di solito pubblica il suo lavoro se vuole che la gente lo veda», ha dichiarato Brooks. «Ovviamente è rimasto in attesa che venisse demolito». Forse dopo aver visto così tante delle sue opere smantellate e mercificate (le opere di Banksy sono state vendute per milioni sul mercato senza alcun guadagno monetario personale), l’artista si diverte a vedere il panico che ne consegue quando un’opera viene inconsapevolmente distrutta.