Goethe-Institute: a due curatrici, Kulchynska e Dal Molin, il compito di parlare della guerra attraverso l’arte

Dalla rivoluzione arancione del 2004 all’invasione russa dello scorso 24 febbraio la società in Ucraina ha attraversato cambiamenti radicali. Cambiamenti che le artiste e gli artisti di questo Paese hanno cercato di interpretare sperimentando non solo nuove forme di produzione artistica, ma anche nuove forme di lavoro collettivo. Le artiste e gli artisti, racconta la curatrice Lesia Kulchynska “erano consapevoli che i modelli che avevano funzionato per le generazioni precedenti non erano più applicabili e che bisognava inventarne di nuovi radicalmente diversi.

Un tratto distintivo dell’arte ucraina di questo periodo è il desiderio di creare non solo opere d’arte, ma di costruire lo stesso tessuto sociale in modo diverso.” Ciò che è stato prezioso nell’esperienza della rivoluzione arancione sono state le pratiche. Pratiche di solidarietà, di sostegno reciproco, di azione collettiva e, ultimo ma non meno importante, dell’“attuazione pratica del diritto alla città e ai suoi spazi pubblici come spazi che appartengono ai cittadini e possono fungere da arena della lotta politica.”

Ad un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, insieme alla curatrice ucraina Lesia Kulchynska a Gioia Dal Molin, responsabile artistica dell’Istituto Svizzero di Roma, e a Guido Talarico, editore e della rivista Inside Art, il Goethe Institute di Roma ha deciso di raccontare l’impatto della guerra sul mondo dell’arte e il ruolo degli artisti oggi in Ucraina. Quello che segue l’intervento della curatrice ucraina.

“Una società radicalmente diversa: L’arte ucraina alla luce della rivoluzione, all’ombra della guerra”

di Lesia Kulchynska

Voglio chiarire fin dall’inizio che la storia che vi racconterò è in realtà solo una delle molteplici storie che possono essere raccontate su quel determinato periodo dell’arte ucraina. e naturalmente sarà una storia molto soggettiva, molto informata dalla mia esperienza e dalla mia prospettiva su quel determinato periodo della storia ucraina e dai miei impegni come uno dei partecipanti al processo artistico dell’epoca.

Masoch-Fund: Futuro dell’Ucraina (Ucraina masochista, Ucraina pittoresca, Ucraina marginale e così via)

Ucraina masochista: Il progetto di modernizzazione accelerata del Paese secondo lo scenario dell’Asia orientale con elementi di perversione. Il presidente è una donna, bella, forte, espressiva e potente, che controlla tutti i processi dello Stato e costruisce un potente sistema monopartitico di capitalismo di Stato, tenendo in pugno uomini d’affari, oligarchi, funzionari, ecc. da cui tutti, compresa la popolazione, ricevono una soddisfazione permanente. Prima di tutto, vorrei spiegare il titolo della mia conferenza. “Società radicalmente diversa” (01.47) – è un’espressione che si riferisce a una delle opere d’arte che amo, ovvero il film “Landslide” di Oleksiy Radynsky, uscito nel 2016. Questo film-documentario racconta la storia della comunità di artisti, musicisti, graffitari, emersa intorno a un luogo molto particolare nel centro di Kiev, noto come Khashchi, parola che può essere tradotta come boschetto urbano.

Uno dei protagonisti del film, l’artista e musicista Boris, afferma: “Stiamo cercando di costruire una società che sia radicalmente diversa da tutto ciò che ci circonda. Non ci atteniamo a nessuna tradizione e a nessuna convenzione”. La narrazione principale del film riguarda proprio questo: costruire qualcosa. Ciò che costruiscono sono le scale che collegano i biglietti a una delle piazze principali della città e un palco che ricorda un UFO, un oggetto architettonico progettato dall’artista e architetto ucraino Dana Kosmina, che è stato anche l’architetto della piazza ucraina alla Biennale di Venezia di quest’anno. Quello che vediamo in questo filmato è in realtà l’emergere di un nuovo spazio pubblico in città. Questo spazio pubblico è stato creato senza denaro, senza sostegno istituzionale o comunale, solo per il desiderio comune di crearlo.

Per me questa storia è una metafora perfetta dell’arte ucraina tra le rivoluzioni e la guerra, che era un tentativo continuo di creare qualcosa, uno spazio comune, dal nulla, affidandosi agli sforzi collettivi. Trasmette anche perfettamente la sensazione che i concetti e i modelli che hanno funzionato per le generazioni precedenti non sono più rilevanti e che bisogna inventarne di nuovi e radicalmente diversi. Quello che, a mio avviso, è un tratto distintivo dell’arte ucraina di quel periodo è il desiderio di creare non solo le opere d’arte ma lo stesso tessuto sociale in modo radicalmente (o in qualche modo) diverso, senza aspettare alcun sostegno dall’alto. Naturalmente, questo desiderio è stato molto ispirato dall’esperienza delle rivoluzioni.

La Rivoluzione arancione è avvenuta nel 2004 ed è stata inizialmente una protesta contro le elezioni falsificate. Non era la prima volta che le elezioni in Ucraina venivano falsificate. Come sapete, nell’Unione Sovietica, l’evento stesso delle elezioni era un grande spettacolo teatrale con un finale sempre e sicuramente predeterminato. Questa pratica di lunga data della finta democrazia ha creato qualcosa come un’amara umiltà di fronte al fatto che la politica è un gioco corrotto di coloro che hanno il potere e non spetta alla gente comune intervenire. La Rivoluzione arancione è stata quindi un grande passo dei cosiddetti cittadini comuni verso il palcoscenico politico, verso il regno delle decisioni politiche e, nella misura in cui questa protesta ha avuto successo, è stata una grande e stimolante rivelazione del fatto che è effettivamente possibile per i cittadini comuni influenzare la vita politica del Paese.

Ciò che è stato prezioso nell’esperienza della rivoluzione arancione sono state anche le pratiche e le relazioni che sono emerse nel corso di essa. Si trattava di pratiche di solidarietà, di sostegno reciproco, di azione collettiva e, ultimo ma non meno importante, dell’attuazione pratica del diritto alla città e ai suoi spazi pubblici come spazi che appartengono ai cittadini e possono funzionare come arena della loro lotta politica. Le principali conclusioni che i giovani artisti hanno tratto dalla loro esperienza rivoluzionaria sono state quindi le seguenti:

lo sforzo collettivo rende possibili i veri cambiamenti;

lo spazio pubblico è lì per essere usato dai cittadini.

Questo fu l’inizio del nuovo capitolo dell’arte contemporanea ucraina, caratterizzato dall’emergere di gruppi e collettivi artistici, mostre di base e istituzioni artistiche basate sul volontariato collettivo, sull’impegno degli artisti nei confronti di questioni sociali e politiche e sull’attenzione allo spazio pubblico.Uno dei risultati artistici più brillanti della rivoluzione arancione è stato l’emergere del gruppo REP. Il titolo è l’abbreviazione di 3 parole in ucraino: Spazio sperimentale rivoluzionario (революційний експериментальний простір). La storia della nascita del gruppo mi sembra molto eloquente. Secondo la leggenda, “nel 2004, durante gli eventi della Rivoluzione arancione, un gruppo di artisti che lavorava alla creazione di “opere di strada” si recò al Centro di arte contemporanea dell’Università nazionale “Kyiv-Mohyla Academy” per prendere in prestito una scala e…”. Non solo ricevettero la scala, ma anche l’invito dell’allora direttore dell’istituzione, Jerzy Onuh, a utilizzare i locali del centro come laboratorio aperto.

Yuliya Vaganova, che ha lavorato al Centro durante il periodo di residenza di R.E.P., ricorda che all’epoca il centro, che aveva iniziato le sue attività con le mostre di Andy Warhol e Joseph Beuys, “perse tutti i finanziamenti e dovette trovarli autonomamente”: “L’unica cosa che avevamo era una stanza libera”. Divenne uno spazio sperimentale, dove il direttore dell’istituzione invitava giovani artisti, rifiutando qualsiasi procedura di selezione o di ammissione.

Paradossalmente, questo fenomeno di nuovi artisti è emerso dalla crisi istituzionale e dalla mancanza di fondi. Nella fase iniziale del laboratorio aperto, quasi tutti potevano lavorarci. La composizione degli autori della prima mostra, che alla fine ha dato il nome al gruppo, era molto varia, per alcuni di loro la partecipazione alla mostra era la prima e talvolta l’unica esperienza di questo tipo. Allora il gruppo R.E.P. contava 20 partecipanti. Gradualmente ne sono rimasti solo 6: Ksenia Hnylytska, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Volodymyr Kuznetsov, Lada Nakonechna e Lesya Khomenko, mentre molti altri hanno iniziato le loro pratiche artistiche individuali.

Credo che questo gesto iniziale di abolire le gerarchie e i criteri esistenti che avevano regolato il campo dell’arte sia stato molto produttivo e abbia portato una nuova e potente energia all’arte ucraina. Il gruppo R.E.P. è diventato molto discusso grazie alla serie di azioni nello spazio pubblico note con il titolo “Intervention”. Grazie alla loro esperienza rivoluzionaria hanno capito che non hanno bisogno di gallerie e istituzioni per esprimersi e raggiungere il pubblico. La strada era un palcoscenico perfetto che permetteva loro di rivolgersi non al “pubblico degli eventi artistici”, ma ai loro concittadini, una modalità completamente diversa dell’attività artistica.

Vi chiameremo!

Il 7 novembre, anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, hanno realizzato l’azione “We Will R.E.P. You!” insieme a una manifestazione del Partito Comunista e a un raduno di organizzazioni nazionaliste. Con citazioni di Beuys e Warhol “Ognuno è un artista”, “Oh quando sarò famoso, quando succederà?”, oltre a slogan propri, si sono infiltrati nelle colonne di altri manifestanti e, irrompendo nelle prime file, hanno guidato la marcia.

Partito della R.E.P.

Uno strumento spesso utilizzato dagli artisti era una tenda di stoffa che poteva essere facilmente spostata nel “punto caldo” desiderato e, a seconda delle necessità, trasformata in una galleria, poi in uno stand commerciale, poi in una postazione di propaganda di partito.

Nel 2006, durante la campagna elettorale, una tenda del partito R.E.P. è stata posizionata in Piazza Indipendenza per diffondere il suo programma, che prevedeva “l’introduzione dell’arte moderna nello spazio della comunicazione sociale”.

“Galleria del P.E.R.

Nello stesso anno, hanno montato la loro tenda vicino al Museo Nazionale d’Arte, ma già con il nome di “R.E.P. Gallery”. L’intervento ha avuto luogo il giorno dell’inaugurazione ufficiale della mostra di Niko Pirosmanishvili. Partecipando a questo evento altamente pubblicizzato, il gruppo si è appropriato con successo di parte dell’attenzione pubblica e mediatica assegnata alla mostra del museo.

Mediatori

Nel 2006 gli artisti hanno avviato un altro progetto a lungo termine, “Mediators”, una serie di performance nelle città dell’Europa orientale. Durante queste performance, i maestri tradizionali del genere orale (suonatori di lira ucraini, ashug armeni, akin kazaki e altri) hanno raccontato ai passanti, nel loro modo caratteristico, la storia dell’arte contemporanea.

Questa performance mostra perfettamente la strategia del gruppo: senza fare affidamento su strutture esterne, hanno prodotto un gesto artistico e allo stesso tempo un contesto necessario per la sua comprensione. fanno una performance, che è allo stesso tempo una spiegazione di cosa sia la performance per il pubblico impreparato. così, producono simultaneamente una performance e il suo pubblico.

Basandosi su queste pratiche di auto-organizzazione e, direi, di auto-aiuto, il gruppo ha gradualmente ampliato le sue pratiche iniziali e ha iniziato a funzionare come un’istituzione artistica di base. Oltre alle proprie azioni o opere artistiche, hanno iniziato a organizzare mostre ed eventi con altri partecipanti, costruendo nuove reti artistiche e strutture di collaborazione. Ad esempio, nel 2008 hanno collocato un container vicino a una delle stazioni centrali della metropolitana di Kiev, dove si è tenuta la mostra “Common Space”: insieme alla documentazione degli interventi di vari artisti e gruppi artistici nello spazio cittadino, sono stati presentati progetti utopici di trasformazione di questo spazio. La mostra è proseguita anche sui light box della metropolitana.

Tuttavia, questa mostra non è durata a lungo, poiché i servizi comunali hanno smantellato il container il giorno successivo all’inaugurazione. La spiegazione ufficiale di tale reazione è stata fornita dal vicepresidente del Consiglio distrettuale di Pechersk: “Abbiamo ricevuto numerose lamentele dalla comunità della zona riguardo alla pornografia, che offendeva i sentimenti religiosi delle persone”. Non so se questa spiegazione corrispondesse alla realtà o se ci fossero altre ragioni dietro lo smantellamento della mostra, ma qui affrontiamo un altro tema importante dell’arte contemporanea ucraina del periodo.

Non appena gli artisti hanno abbracciato l’entusiasmo rivoluzionario di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di sperimentazione sociale e artistica, di riflessione e di discussione, sono entrati nella zona degli antagonismi sociali e politici della società, scoprendo che lo “spazio comune” è anche uno spazio contestato, strutturato con relazioni di potere, dove si svolge la lotta per il dominio.

Tra la Rivoluzione arancione e la Rivoluzione di Maidan, l’intera gamma di mostre d’arte o specifiche opere d’arte sono state vietate o censurate, e un artista, Olexandr Wolodarsky, è stato addirittura messo in prigione per la sua performance di fronte al Consiglio di Stato dell’Ucraina. Tutti questi casi di censura o di scontro con l’arte hanno una cosa in comune: si sono verificati quando l’arte ha osato andare oltre la sua “zona autonoma” protetta da istituzioni artistiche indipendenti e ha cercato di intervenire in diversi ambiti della vita politica e culturale, entrando nello spazio pubblico urbano o nello spazio di diverse istituzioni controllate dallo Stato. Nella maggior parte dei casi, gli atti di censura sono stati il risultato di decisioni volontaristiche prese da funzionari definiti che avevano il potere di controllare la situazione in aree specifiche; in tutti i casi, tranne uno, gli eventi artistici censurati erano auto-organizzati e toccavano questioni sociali.

L’unica eccezione è stata un’opera specifica di Volodymyr Kuznetsov, realizzata come contributo alla mostra patriottica porsche denominata “Grand and Grate” organizzata dall’istituzione artistica statale Art Arsenal, e che mirava a essere una critica istituzionale.

L’opera si chiamava “Il Giudizio Universale” e raffigurava politici corrotti e sacerdoti che bruciavano all’inferno come il Giudizio Universale fatto dal popolo in rivolta… La curatrice della mostra e direttrice dell’istituzione, Natalia Zabolotna, ha ricoperto l’opera con la vernice nera poco prima dell’inaugurazione. La signora Zabolotna ha spiegato la sua decisione di distruggere l’opera sostenendo che tutto ciò che viene detto contro la patria lei lo considera immorale. Ciò che non ha menzionato nella sua argomentazione è che l’ex presidente dell’Ucraina, Victor Yanukovych, che è stato infamemente rovesciato durante Maidan e che ora è ufficialmente riconosciuto come un criminale, avrebbe dovuto visitare l’inaugurazione della mostra. Coprendo l’opera di Volodymyr Kuznetsov, il curatore ha apparentemente cercato di proteggere lui e i suoi complici al potere dall’assistere al loro futuro inevitabile.

Sostengo che tutti questi scontri sull’arte siano stati una continuazione della rivoluzione arancione e forieri del Maidan, in quanto la linea principale di confronto era tra le strutture di potere autoritarie e l’emergente società civile che iniziava a rivendicare il proprio diritto al Paese. La demolizione dell’opera di Volodymyr Kuznetsov (avvenuta solo pochi mesi prima del Maidan), fu un vano tentativo di imitare il controllo della situazione che stava già vacillando. Il successivo, e ultimo, tentativo di imitare il controllo sulla società indignata è avvenuto quando la protesta degli studenti, che esprimeva pacificamente l’insoddisfazione per la politica dello Stato, è stata violentemente demolita dalla polizia secondo l’ordine di Yanukovich. L’atto di violenza spietata del regime al potere verso i cittadini pacifici ha distrutto le ultime apparenze della sua legittimità, portando alla rivoluzione di Maidan.

L’annessione della Crimea

Come sapete, subito dopo il Maidan e il rovesciamento del corrotto presidente filo-russo Yanukovysh e del suo governo, la Russia si è annessa la Crimea e ha iniziato un’invasione nell’Est dell’Ucraina cercando di mantenere la sua influenza in Ucraina con una forza brutale. L’arte emersa dopo il Maidan, quindi, è molto meno ottimista e ambiziosa di quella emersa dopo la Rivoluzione arancione.

La zattera di Crimea dell’artista crimeana Maria Kulikovska è una di quelle opere d’arte che per me è diventata un simbolo dello stato d’animo post-maidano. Dopo aver perso la sua casa in Crimea, Maria ha creato la sua Crimea personale, con una zattera di gomma. La zattera è apparsa per la prima volta sul fiume Dnipro, attraccata vicino alla passerella. Maria ha vissuto lì per tre giorni senza acqua e cibo, contando solo sul sostegno dei suoi concittadini che si sono presi cura di lei. Dopo il terzo giorno, la zattera con Maria a bordo ha iniziato a scendere lungo il fiume per raggiungere e attraversare il confine d’acqua con l’UE, il confine sul Danubio che ho attraversato personalmente quest’anno durante la mia fuga dalla guerra. Al confine è stata fermata dalla Guardia di Stato, interrogata e rilasciata.

Come nelle azioni del gruppo REP, anche in questa azione Maria si affida allo spazio pubblico nel tentativo di influenzare alcuni processi sociali, avviando una discussione sulla situazione degli sfollati. Tuttavia, la sua performance è allo stesso tempo molto più personale e malinconica, ed è fortemente indotta dal sentimento di solitudine, dal desiderio di assistenza e sostegno e dal desiderio di allontanarsi dal disastro alla ricerca di un “posto migliore” illusorio.

Questa strana miscela di sentimenti di solitudine e abbandono e di tentativi di creare un piccolo spazio indipendente di realtà alternativa è probabilmente l’elemento principale dell’arte ucraina dall’inizio della guerra.

La performance in corso dell’ex membro del gruppo REP, Borys Kashapov “Dipingere sulle unghie”, iniziata nel 2019, segnala per me le ulteriori trasformazioni dell’impulso rivoluzionario iniziale con cui ho iniziato. A prima vista si allontana completamente dalle ambizioni politiche dell’arte ispirata alla rivoluzione del gruppo REP. Ma ciò che mantiene è la sua indipendenza dalle istituzioni e il desiderio di stabilire relazioni dirette e non mediate (dalle istituzioni) con i suoi interlocutori.

Abbandonando completamente i tentativi di lottare per lo spazio pubblico, Boris riesce comunque a contrabbandare la sua arte in modo quasi invisibile. Dipinge non sulla tela che poi dovrebbe essere esposta, ma direttamente sulle unghie dei suoi spettatori, trasformandoli in istituzioni artistiche nomadi in carne e ossa che portano in giro la mostra di unghie ovunque vadano, discutendone con i loro amici o con interlocutori casuali.

La sua pratica è molto modesta: la performance non assume la forma di un’azione politica, come nel caso di REP, ma di un servizio faccia a faccia; le opere d’arte prodotte sono di dimensioni minuscole, svaniscono rapidamente, non portano alcun profitto e non pretendono di apportare alcun cambiamento significativo nel mondo, se non delle conversazioni spontanee.

Eppure, ciò che si crea con questa performance è un minuscolo terreno comune (a misura di unghia). La situazione stessa di dipingere sulle unghie di qualcuno crea una preziosa possibilità di stare insieme a un estraneo, correndo il rischio di sperimentare un fugace momento di fiducia reciproca. Questo desiderio di stare insieme e il bisogno di fidarsi degli sconosciuti è qualcosa che rimane dolorosamente insoddisfatto dopo che il corpo collettivo di Maidan si è dissolto. Per me, questa performance è tutta incentrata sulla necessità di colmare questa mancanza di simpatia sociale perduta, ma senza ricorrere a grandi narrazioni o progetti ideologici.

E qui vorrei tornare alle parole di un altro Boris, che ha affermato che lui, insieme ai suoi compagni (emarginati), sta costruendo una società che sarà radicalmente diversa. Questa affermazione probabilmente suona strana. Eppure, durante la guerra totale, una cosa è diventata particolarmente palpabile: nel bel mezzo del collasso, quelle piccole interazioni non regolate di fiducia e cura reciproca sono il materiale da costruzione più solido per la società che forse sarà radicalmente diversa.