«Notre terre juste comme un songe.

Une déclaration d’amour à la terre ainsi qu’à la main.

Comme si la main était l’histoire».

Joël Andrianomearisoa

Il MACAAL – Museo di arte contemporanea africana Al Maaden, a Marrakech, è lieta di annunciare Our Land just like a Dream, personale di Joël Andrianomearisoa, curata da Meriem Berrada e aperta al pubblico fino al 16 luglio 2023. Per la prima mostra monografica dedicata a un artista contemporaneo, il Macaal invita Andrianomearisoa a esplorare il tradizionale know-how marocchino investendo tutti gli spazi del museo. In un viaggio polifonico e coinvolgente, l’artista coinvolge i dialoghi con vari approcci artistici punteggiati da una selezione di opere delle collezioni della Fondazione delle alleanze.

Il titolo della mostra è ispirato a un verso di una poesia cantata come un mantra che parte dalle origini, della terra ed evoca l’infinito di possibilità che la questione che l’artista reinventa.

Joël Andrianomearisoa, A FEW OF MY FAVORITE THINGS, exhibition OUR LAND JUST LIKE A DREAM, MACAAL, 2022. Credit Ayoub El Bardii



Appassionato di pratiche tessili ancestrali, l’artista ha collaborato per oltre vent’anni con i maestri della sua città natale Antananarivo, in Madagascar e più recentemente con la città indiana Udaipur Weavers e un lissière di Aubusson, in Francia. Le opere in mostra, progettate tutte a Marrakech, si basano su una diversità di tecniche di artigianato locale in dialogo permanente con i loro titolari. A seguito di una residenza esplorativa, Andrianomearisoa ha concretizzato produzioni senza precedenti con la complicità degli artigiani esperti: sensibile ai soggetti che incontra, l’artista esplora una grande varietà di mezzi: ricamo per le installazioni tessili, sculture metalliche o disegni su carta biologica.

«Our Land just like a Dream lancia un invito a comprendere in modo pieno le relazioni tra materiali e territorio – spiega Berreda – sfidando il fragile confine che separa l’arte dall’artigianato e ascoltando le testimonianze della trasmissione secolare».

Joël Andrianomearisoa, CHANSON DE LA LUNE, exhibition OUR LAND JUST LIKE A DREAM, MACAAL, 2022. Credit Ayoub El Bardii

OUR LAND JUST LIKE A DREAM, exhibition view, MACAAL, 2022. Credit Omar Tajmouati

L’opera di Joël Andrianomearisoa si esprime attraverso diversi mezzi e materiali, cercando di dare forma a storie incredibili e spesso astratte. Proprio attraverso il suo approccio plurale – dalla scultura alle installazioni, dai mestieri alle scritture, ai tessuti e anche alle collaborazioni inediti – le sue opere delicate e spesso ambigue sono considerate una serie di esercizi in costante evoluzione. Tengono conto dell’estetica e dell’architettura di sentimenti che tutti percepiamo ma che non sempre riusciamo a nominare. Andrianomearisoa è anche direttore artistico del Contemporary Hakanto Art Center di Antananarivo. Nel 2019, è stato il primo artista a rappresentare il Madagascar alla Biennale di Venezia e le sue opere sono state esposte nelle principali istituzioni internazionali, in particolare al MAXXI di Roma, nell’Hamburger Bahnhof di Berlino o lo Smithsonian National Museum of African Art di Washington DC e al Palais de Tokyo di Parigi. La mostra è poi accompagnata da un ricco programma educativo e culturale tra cui visite scolastiche e visite guidate, conferenze e incontri con artisti e altri attori culturali, seminari creativi per bambini e adulti ed eventi fuori le mura.

OUR LAND JUST LIKE A DREAM, exhibition view, MACAAL, 2022. Credit Omar Tajmouati

Joël Andrianomearisoa, Our Land just like a Dream

a cura di Meriem Berrada

fino al 16 luglio 2023

MACAAL – Museo di arte contemporanea africana Al Maaden, Marrakech