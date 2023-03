Strike – in arrivo la personale dedicata a Lee Lozano 

Hollis Frampton, Lee Lozano, 1963. © Collection Albright-Knox Art Gallery, © Hollis Frampton

A Pinacoteca Agnelli un’inedita esposizione dedicata all’artista pioniera e figura chiave della scena newyorkese degli anni Sessanta e primi anni Settanta. Strike, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, è la prima rassegna monografica di Lee Lozano in Italia. Ideata e realizzata da Pinacoteca Agnelli sarà aperta al pubblico da mercoledì 8 marzo a domenica 23 luglio negli spazi del museo torinese (successivamente sarà presentata alla Bourse de Commerce – Collezione Pinault di Parigi dal 20 settembre 2023 al 12 febbraio 2024).

Lee Lozano, Untitled (Tool), c. 1963. © MoMA, © Lee Lozano

La mostra, attraverso una vasta selezione delle opere di Lozano, si propone di attraversare la sua breve ma estremamente prolifica carriera dal 1960 al 1972. Formatasi come pittrice a Chicago, Lee Lozano si trasferisce a New York e si afferma rapidamente nella scena artistica degli anni ’60, distinguendosi per un lavoro poliedrico che comprende la pittura da un lato, e una pratica profondamente concettuale dall’altro. Strike propone un percorso espositivo che attraversa i diversi periodi del suo lavoro, a partire dai disegni e dipinti figurativi di stampo espressionista, passando alla serie dei Tools (attrezzi), oli su tela di grandi dimensioni, e seguendo la loro evoluzione formale verso un’astrazione minimalista. Il progetto espositivo raccoglie anche una selezione di Language Pieces, lavori che segnano il passaggio dell’artista a una fase esclusivamente concettuale conclusasi nel 1972 con Dropout Piece, corrispondente al suo abbandono definitivo della scena artistica. Si tratta dunque di un’importante occasione per presentare il lavoro di un’artista rivoluzionaria, apprezzata dalla critica ma poco conosciuta dal grande pubblico, soprattutto in Europa.