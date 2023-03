La mostra più attesa del 2023, Yayoi Kusama a Bergamo

Dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024, Palazzo della Ragione a Bergamo presenterà la nuova mostra in Italia di Yayoi Kusama, nota artista giapponese.

Bergamo Brescia sono capitale della cultura 2023 ha offerto a uno dei più antichi palazzi comunali d’Italia un’occasione unica per esporre le opere dell’artista più popolare al mondo.

L’allestimento, curato da Maria Marzia Minelli, accompagna lo spettatore alla scoperta della ricerca della ricerca di Yayoi Kusama attraverso poesie, filmati e documentazioni. Al centro del percorso ci sarà una delle sue opere più iconiche, parte della collezione del Whitney Museum of American Art di New York, “Fireflies on the Water” sarà parte della mostra. L’opera consiste in una stanza buia, rivestita di specchi, al centro della quale si trova una pozza di acqua in cui si riflettono, come lucciole, le numerose lucine appese al soffitto. L’opera installata trasmette quiete e pace, immergendo il visitatore in un contesto surreale e meditativo, eliminando ogni riferimento alla finitezza dello spazio. L’esperienza prevista prevede un coinvolgimento tale degli spettatori sviluppato anche attraverso un ampio programma di laboratori progettati dai servizi educativi di The Blank per le scuole e le famigle.

La mostra è curata da Stefano Raimondi, il quale ha raccontato del progetto spiegando che la mostra sarà “ambiziosa e speciale, resa possibile da un progetto articolato, che ha richiesto due anni di lavoro, e dai rapporti internazionali con il Whitney Museum of American Art, senza dubbio uno dei più importanti musei al mondo”. Questo complesso progetto cerca di riassumere e rappresentare l’arte e la poetica di Yayoi Kusama che, il curatore racconta “è un’artista amata in modo trasversale da più generazioni e pubblici, capace di meravigliare e stupire, e la stanza Fireflies on the Water è sicuramente la più adatta a sottolineare le tematiche che accompagnano Bergamo Brescia nell’anno della Capitale Italiana della Cultura, che affrontano i temi della resilienza, della cura, per aprirsi infine a una nuova dimensione piena di luce, energia e sconfinate possibilità”.